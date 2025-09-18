- Büyüme
İşlemler:
2 242
Kârla kapanan işlemler:
1 638 (73.05%)
Zararla kapanan işlemler:
604 (26.94%)
En iyi işlem:
166.66 USD
En kötü işlem:
-177.99 USD
Brüt kâr:
5 599.13 USD (1 831 308 pips)
Brüt zarar:
-4 336.06 USD (331 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (141.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.66 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 207 (53.84%)
Satış işlemleri:
1 035 (46.16%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-7.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-260.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-872.63 USD (7)
Aylık büyüme:
33.65%
Yıllık tahmin:
407.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
404.01 USD
Maksimum:
884.10 USD (90.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.96% (801.06 USD)
Varlığa göre:
18.92% (339.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|GBPUSD
|414
|AUDCAD
|236
|AUDUSD
|225
|EURUSD
|173
|NZDCAD
|139
|USDCAD
|126
|NZDUSD
|116
|AUDNZD
|107
|EURGBP
|57
|USDJPY
|41
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|24
|EURAUD
|19
|EURCHF
|10
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|4
|CADCHF
|4
|EURNZD
|4
|GBPCAD
|3
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-82
|GBPUSD
|125
|AUDCAD
|176
|AUDUSD
|232
|EURUSD
|351
|NZDCAD
|172
|USDCAD
|-22
|NZDUSD
|-19
|AUDNZD
|95
|EURGBP
|76
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|66
|CHFJPY
|48
|EURAUD
|16
|EURCHF
|25
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|9
|GBPAUD
|6
|CADCHF
|4
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|5
|AUDSGD
|1
|GBPCHF
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.4K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|9.4K
|AUDUSD
|8.9K
|EURUSD
|14K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCAD
|-5.2K
|NZDUSD
|-1.2K
|AUDNZD
|6.8K
|EURGBP
|1.8K
|USDJPY
|-36
|BTCUSD
|614K
|CHFJPY
|2.8K
|EURAUD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|275
|GBPAUD
|914
|CADCHF
|360
|EURNZD
|311
|GBPCAD
|708
|AUDSGD
|142
|GBPCHF
|-641
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +166.66 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +141.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -260.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.60 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 135
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.74 × 1326
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
|
FusionMarkets-Live
|3.87 × 17139
|
RoboForex-ECN
|4.07 × 1250
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.62 × 798
|
Valutrades-Live
|4.89 × 9
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
VantageInternational-Live 4
|5.21 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 9
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
XM.COM-MT5
|5.52 × 508
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.57 × 1134
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
