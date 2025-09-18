SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fusion Kids 1000
Michael Schuster

Fusion Kids 1000

Michael Schuster
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 541%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 242
Kârla kapanan işlemler:
1 638 (73.05%)
Zararla kapanan işlemler:
604 (26.94%)
En iyi işlem:
166.66 USD
En kötü işlem:
-177.99 USD
Brüt kâr:
5 599.13 USD (1 831 308 pips)
Brüt zarar:
-4 336.06 USD (331 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (141.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.66 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 207 (53.84%)
Satış işlemleri:
1 035 (46.16%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-7.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-260.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-872.63 USD (7)
Aylık büyüme:
33.65%
Yıllık tahmin:
407.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
404.01 USD
Maksimum:
884.10 USD (90.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.96% (801.06 USD)
Varlığa göre:
18.92% (339.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 473
GBPUSD 414
AUDCAD 236
AUDUSD 225
EURUSD 173
NZDCAD 139
USDCAD 126
NZDUSD 116
AUDNZD 107
EURGBP 57
USDJPY 41
BTCUSD 26
CHFJPY 24
EURAUD 19
EURCHF 10
USDCHF 9
AUDCHF 8
GBPAUD 4
CADCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 3
AUDSGD 3
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -82
GBPUSD 125
AUDCAD 176
AUDUSD 232
EURUSD 351
NZDCAD 172
USDCAD -22
NZDUSD -19
AUDNZD 95
EURGBP 76
USDJPY 8
BTCUSD 66
CHFJPY 48
EURAUD 16
EURCHF 25
USDCHF 17
AUDCHF 9
GBPAUD 6
CADCHF 4
EURNZD 2
GBPCAD 5
AUDSGD 1
GBPCHF -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.4K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 9.4K
AUDUSD 8.9K
EURUSD 14K
NZDCAD 9.7K
USDCAD -5.2K
NZDUSD -1.2K
AUDNZD 6.8K
EURGBP 1.8K
USDJPY -36
BTCUSD 614K
CHFJPY 2.8K
EURAUD 1.1K
EURCHF 1.1K
USDCHF 1.3K
AUDCHF 275
GBPAUD 914
CADCHF 360
EURNZD 311
GBPCAD 708
AUDSGD 142
GBPCHF -641
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.66 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +141.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -260.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.60 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 135
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.74 × 1326
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
FusionMarkets-Live
3.87 × 17139
RoboForex-ECN
4.07 × 1250
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.62 × 798
Valutrades-Live
4.89 × 9
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
VantageInternational-Live 4
5.21 × 19
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 9
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
XM.COM-MT5
5.52 × 508
ICMarketsSC-MT5-4
5.57 × 1134
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
47 daha fazla...
Fusion Kids 1000!

Birinci sınıf seçilmiş uzman danışmanlar tarafından desteklenen premium muhafazakar uzun vadeli strateji! Şimdi abone olun ve profesyonelce yönetilen, istikrarlı bir ticaret sinyalini takip edin!

Önerilen Gereksinimler: Sermaye: 1000 USD'den itibaren. Kaldıraç: 1:500.
Lütfen kazançların garanti edilmediğini unutmayın, Forex yüksek riskli bir piyasadır. Sinyal kopya etmek için sermayenizin yüzde kaçını kullandığınızı dikkatli bir şekilde değerlendirin, özellikle büyük hesap sahipleri - tüm kararlar tamamen sizin yönetiminizde ve sorumluluk sizde !!! Uyarı - geçmiş karlar gelecekteki karların garantisi değildir. Forex ticareti yüksek risklidir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı riske atmayın !!!
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.