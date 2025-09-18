- Croissance
Trades:
2 236
Bénéfice trades:
1 634 (73.07%)
Perte trades:
602 (26.92%)
Meilleure transaction:
166.66 USD
Pire transaction:
-177.99 USD
Bénéfice brut:
5 588.93 USD (1 830 695 pips)
Perte brute:
-4 331.51 USD (331 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (141.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.66 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.98%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
126
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
1 204 (53.85%)
Courts trades:
1 032 (46.15%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
3.42 USD
Perte moyenne:
-7.20 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-260.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-872.63 USD (7)
Croissance mensuelle:
33.38%
Prévision annuelle:
405.02%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
404.01 USD
Maximal:
884.10 USD (90.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.96% (801.06 USD)
Par fonds propres:
18.92% (339.51 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|470
|GBPUSD
|414
|AUDCAD
|236
|AUDUSD
|224
|EURUSD
|173
|NZDCAD
|139
|USDCAD
|126
|NZDUSD
|116
|AUDNZD
|107
|EURGBP
|57
|USDJPY
|41
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|24
|EURAUD
|17
|EURCHF
|10
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|4
|CADCHF
|4
|EURNZD
|4
|GBPCAD
|3
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-88
|GBPUSD
|125
|AUDCAD
|176
|AUDUSD
|235
|EURUSD
|351
|NZDCAD
|172
|USDCAD
|-22
|NZDUSD
|-19
|AUDNZD
|95
|EURGBP
|76
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|66
|CHFJPY
|48
|EURAUD
|14
|EURCHF
|25
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|9
|GBPAUD
|6
|CADCHF
|4
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|5
|AUDSGD
|1
|GBPCHF
|-7
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|9.4K
|AUDUSD
|9.2K
|EURUSD
|14K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCAD
|-5.2K
|NZDUSD
|-1.2K
|AUDNZD
|6.8K
|EURGBP
|1.8K
|USDJPY
|-36
|BTCUSD
|614K
|CHFJPY
|2.8K
|EURAUD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|275
|GBPAUD
|914
|CADCHF
|360
|EURNZD
|311
|GBPCAD
|708
|AUDSGD
|142
|GBPCHF
|-641
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +166.66 USD
Pire transaction: -178 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +141.27 USD
Perte consécutive maximale: -260.49 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bybit-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
PUPrime-Live
|1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|1.60 × 10
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 135
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 1323
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
FusionMarkets-Live
|3.87 × 17135
RoboForex-ECN
|4.07 × 1250
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
Darwinex-Live
|4.62 × 798
Valutrades-Live
|4.89 × 9
VantageInternational-Live 4
|4.89 × 19
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 9
Tickmill-Live
|5.43 × 54
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
MonetaMarkets-Live
|5.50 × 2
XM.COM-MT5
|5.52 × 508
ICMarketsSC-MT5-4
|5.61 × 1125
JunoMarkets-Server
|5.71 × 14
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Fusion Kids 1000!
Stratégie premium conservatrice à long terme alimentée par des conseillers experts sélectionnés de première classe! Abonnez-vous maintenant et suivez un signal de trading géré professionnellement et stable!
Veuillez noter que les gains ne sont pas garantis, le Forex est un marché à haut risque. Réfléchissez attentivement au pourcentage de votre capital que vous utilisez pour copier mon signal, en particulier les propriétaires de comptes plus importants - toutes les décisions sont entièrement sous votre direction et la responsabilité vous incombe !!! Avertissement - les profits passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex est à haut risque et ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre !!!
Aucun avis
