- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 242
Profit Trade:
1 638 (73.05%)
Loss Trade:
604 (26.94%)
Best Trade:
166.66 USD
Worst Trade:
-177.99 USD
Profitto lordo:
5 599.13 USD (1 831 308 pips)
Perdita lorda:
-4 336.06 USD (331 580 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (141.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.66 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 207 (53.84%)
Short Trade:
1 035 (46.16%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-7.18 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-260.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-872.63 USD (7)
Crescita mensile:
33.59%
Previsione annuale:
407.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
404.01 USD
Massimale:
884.10 USD (90.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.96% (801.06 USD)
Per equità:
18.92% (339.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|GBPUSD
|414
|AUDCAD
|236
|AUDUSD
|225
|EURUSD
|173
|NZDCAD
|139
|USDCAD
|126
|NZDUSD
|116
|AUDNZD
|107
|EURGBP
|57
|USDJPY
|41
|BTCUSD
|26
|CHFJPY
|24
|EURAUD
|19
|EURCHF
|10
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|4
|CADCHF
|4
|EURNZD
|4
|GBPCAD
|3
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-82
|GBPUSD
|125
|AUDCAD
|176
|AUDUSD
|232
|EURUSD
|351
|NZDCAD
|172
|USDCAD
|-22
|NZDUSD
|-19
|AUDNZD
|95
|EURGBP
|76
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|66
|CHFJPY
|48
|EURAUD
|16
|EURCHF
|25
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|9
|GBPAUD
|6
|CADCHF
|4
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|5
|AUDSGD
|1
|GBPCHF
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.4K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|9.4K
|AUDUSD
|8.9K
|EURUSD
|14K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCAD
|-5.2K
|NZDUSD
|-1.2K
|AUDNZD
|6.8K
|EURGBP
|1.8K
|USDJPY
|-36
|BTCUSD
|614K
|CHFJPY
|2.8K
|EURAUD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|275
|GBPAUD
|914
|CADCHF
|360
|EURNZD
|311
|GBPCAD
|708
|AUDSGD
|142
|GBPCHF
|-641
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +166.66 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +141.27 USD
Massima perdita consecutiva: -260.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.60 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 135
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.74 × 1326
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
|
FusionMarkets-Live
|3.87 × 17139
|
RoboForex-ECN
|4.07 × 1250
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.62 × 798
|
Valutrades-Live
|4.89 × 9
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
VantageInternational-Live 4
|5.21 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 9
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
XM.COM-MT5
|5.52 × 508
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.57 × 1134
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
