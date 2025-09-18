SegnaliSezioni
Michael Schuster

Fusion Kids 1000

Michael Schuster
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 541%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 242
Profit Trade:
1 638 (73.05%)
Loss Trade:
604 (26.94%)
Best Trade:
166.66 USD
Worst Trade:
-177.99 USD
Profitto lordo:
5 599.13 USD (1 831 308 pips)
Perdita lorda:
-4 336.06 USD (331 580 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (141.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.66 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 207 (53.84%)
Short Trade:
1 035 (46.16%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-7.18 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-260.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-872.63 USD (7)
Crescita mensile:
33.59%
Previsione annuale:
407.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
404.01 USD
Massimale:
884.10 USD (90.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.96% (801.06 USD)
Per equità:
18.92% (339.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 473
GBPUSD 414
AUDCAD 236
AUDUSD 225
EURUSD 173
NZDCAD 139
USDCAD 126
NZDUSD 116
AUDNZD 107
EURGBP 57
USDJPY 41
BTCUSD 26
CHFJPY 24
EURAUD 19
EURCHF 10
USDCHF 9
AUDCHF 8
GBPAUD 4
CADCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 3
AUDSGD 3
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -82
GBPUSD 125
AUDCAD 176
AUDUSD 232
EURUSD 351
NZDCAD 172
USDCAD -22
NZDUSD -19
AUDNZD 95
EURGBP 76
USDJPY 8
BTCUSD 66
CHFJPY 48
EURAUD 16
EURCHF 25
USDCHF 17
AUDCHF 9
GBPAUD 6
CADCHF 4
EURNZD 2
GBPCAD 5
AUDSGD 1
GBPCHF -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.4K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 9.4K
AUDUSD 8.9K
EURUSD 14K
NZDCAD 9.7K
USDCAD -5.2K
NZDUSD -1.2K
AUDNZD 6.8K
EURGBP 1.8K
USDJPY -36
BTCUSD 614K
CHFJPY 2.8K
EURAUD 1.1K
EURCHF 1.1K
USDCHF 1.3K
AUDCHF 275
GBPAUD 914
CADCHF 360
EURNZD 311
GBPCAD 708
AUDSGD 142
GBPCHF -641
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.66 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +141.27 USD
Massima perdita consecutiva: -260.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.60 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 135
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.74 × 1326
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
FusionMarkets-Live
3.87 × 17139
RoboForex-ECN
4.07 × 1250
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.62 × 798
Valutrades-Live
4.89 × 9
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
VantageInternational-Live 4
5.21 × 19
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 9
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
XM.COM-MT5
5.52 × 508
ICMarketsSC-MT5-4
5.57 × 1134
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
47 più
Fusion Kids 1000!

Strategia premium conservativa a lungo termine alimentata da consulenti esperti selezionati di prima classe! Abbonati ora e segui un segnale di trading gestito professionalmente e stabile!

Requisiti raccomandati: Capitale: Da 1000 USD. Leva: 1:500.
Si prega di essere consapevoli che i guadagni non sono garantiti, il Forex è un mercato ad alto rischio. Considera attentamente quale % del tuo capitale usi per copiare il mio segnale, specialmente proprietari di conti più grandi - tutte le decisioni sono completamente sotto la tua direzione e la responsabilità è tua !!! Avviso - i profitti passati non sono garanzia di profitti futuri. Il trading Forex è ad alto rischio e non rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere !!!
Non ci sono recensioni
