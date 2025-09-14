SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The FundX
Chan Woon Chuan

The FundX

Chan Woon Chuan
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
1 / 2.5K USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5 583%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
524 (75.83%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (24.17%)
En iyi işlem:
199 273.93 USD
En kötü işlem:
-71 584.00 USD
Brüt kâr:
1 602 862.69 USD (1 275 408 pips)
Brüt zarar:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (176 615.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391 764.89 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
2.23%
Maks. mevduat yükü:
1.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
399 (57.74%)
Satış işlemleri:
292 (42.26%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
1 769.27 USD
Ortalama kâr:
3 058.90 USD
Ortalama zarar:
-2 277.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 718.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89 748.00 USD (2)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 009.95 USD
Maksimum:
89 748.00 USD (6.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.20% (38 205.63 USD)
Varlığa göre:
0.87% (909.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-E 645
BTCUSD 34
EURUSD-E 4
ETHUSD 3
USDJPY-E 2
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E 1
XPTUSD-E 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-E 1.2M
BTCUSD 27K
EURUSD-E -12
ETHUSD 583
USDJPY-E 117
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E -127
XPTUSD-E 4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-E 101K
BTCUSD 723K
EURUSD-E 46
ETHUSD 6.8K
USDJPY-E 202
AUDUSD-E 11
GBPUSD-E -120
XPTUSD-E 405
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199 273.93 USD
En kötü işlem: -71 584 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +176 615.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 718.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
