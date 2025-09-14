- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
524 (75.83%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (24.17%)
En iyi işlem:
199 273.93 USD
En kötü işlem:
-71 584.00 USD
Brüt kâr:
1 602 862.69 USD (1 275 408 pips)
Brüt zarar:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (176 615.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391 764.89 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
2.23%
Maks. mevduat yükü:
1.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
399 (57.74%)
Satış işlemleri:
292 (42.26%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
1 769.27 USD
Ortalama kâr:
3 058.90 USD
Ortalama zarar:
-2 277.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 718.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89 748.00 USD (2)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 009.95 USD
Maksimum:
89 748.00 USD (6.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.20% (38 205.63 USD)
Varlığa göre:
0.87% (909.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|645
|BTCUSD
|34
|EURUSD-E
|4
|ETHUSD
|3
|USDJPY-E
|2
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|1
|XPTUSD-E
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-E
|1.2M
|BTCUSD
|27K
|EURUSD-E
|-12
|ETHUSD
|583
|USDJPY-E
|117
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|-127
|XPTUSD-E
|4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-E
|101K
|BTCUSD
|723K
|EURUSD-E
|46
|ETHUSD
|6.8K
|USDJPY-E
|202
|AUDUSD-E
|11
|GBPUSD-E
|-120
|XPTUSD-E
|405
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199 273.93 USD
En kötü işlem: -71 584 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +176 615.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 718.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
5 583%
1
2.5K
USD
USD
105K
USD
USD
47
0%
691
75%
2%
4.21
1 769.27
USD
USD
17%
1:500