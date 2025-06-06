SinyallerBölümler
Chi Hang Lee

TTM Stable Run 655

Chi Hang Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
223 hafta
15 / 97K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 5 655%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 267
Kârla kapanan işlemler:
10 194 (71.45%)
Zararla kapanan işlemler:
4 073 (28.55%)
En iyi işlem:
1 091.10 AUD
En kötü işlem:
-1 158.99 AUD
Brüt kâr:
59 642.63 AUD (2 442 866 pips)
Brüt zarar:
-37 533.04 AUD (1 380 965 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (48.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 523.74 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.82
Alış işlemleri:
6 557 (45.96%)
Satış işlemleri:
7 710 (54.04%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.55 AUD
Ortalama kâr:
5.85 AUD
Ortalama zarar:
-9.22 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 882.09 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 882.09 AUD (21)
Aylık büyüme:
5.78%
Yıllık tahmin:
70.08%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
365.81 AUD
Maksimum:
2 042.55 AUD (21.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.41% (1 903.37 AUD)
Varlığa göre:
32.06% (2 743.98 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4897
AUDUSD 2779
AUDCAD 2163
NZDCAD 1839
AUDNZD 1595
GBPUSD 777
EURNZD 87
EURGBP 33
EURAUD 22
USDCAD 22
USDJPY 20
EURJPY 11
GBPAUD 6
GBPJPY 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7.3K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2K
AUDNZD 1.1K
GBPUSD -461
EURNZD 117
EURGBP 128
EURAUD -18
USDCAD -30
USDJPY 0
EURJPY -23
GBPAUD 9
GBPJPY 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 76K
AUDUSD 52K
AUDCAD 99K
NZDCAD 62K
AUDNZD 19K
GBPUSD -6.8K
EURNZD 7.1K
EURGBP 2.2K
EURAUD 406
USDCAD -45
USDJPY 282
EURJPY -214
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 091.10 AUD
En kötü işlem: -1 159 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +48.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 882.09 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.75 × 8
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
  • Target 5-8% per Month or 100-200% per Year
  • Typical Max Drawdown within 3-50%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500
  • Suggestion to withdraw partial profit every month


İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.10 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
A large drawdown may occur on the account again
