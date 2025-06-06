- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14 267
Kârla kapanan işlemler:
10 194 (71.45%)
Zararla kapanan işlemler:
4 073 (28.55%)
En iyi işlem:
1 091.10 AUD
En kötü işlem:
-1 158.99 AUD
Brüt kâr:
59 642.63 AUD (2 442 866 pips)
Brüt zarar:
-37 533.04 AUD (1 380 965 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (48.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 523.74 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.82
Alış işlemleri:
6 557 (45.96%)
Satış işlemleri:
7 710 (54.04%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.55 AUD
Ortalama kâr:
5.85 AUD
Ortalama zarar:
-9.22 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 882.09 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 882.09 AUD (21)
Aylık büyüme:
5.78%
Yıllık tahmin:
70.08%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
365.81 AUD
Maksimum:
2 042.55 AUD (21.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.41% (1 903.37 AUD)
Varlığa göre:
32.06% (2 743.98 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4897
|AUDUSD
|2779
|AUDCAD
|2163
|NZDCAD
|1839
|AUDNZD
|1595
|GBPUSD
|777
|EURNZD
|87
|EURGBP
|33
|EURAUD
|22
|USDCAD
|22
|USDJPY
|20
|EURJPY
|11
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.3K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.1K
|GBPUSD
|-461
|EURNZD
|117
|EURGBP
|128
|EURAUD
|-18
|USDCAD
|-30
|USDJPY
|0
|EURJPY
|-23
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|76K
|AUDUSD
|52K
|AUDCAD
|99K
|NZDCAD
|62K
|AUDNZD
|19K
|GBPUSD
|-6.8K
|EURNZD
|7.1K
|EURGBP
|2.2K
|EURAUD
|406
|USDCAD
|-45
|USDJPY
|282
|EURJPY
|-214
|GBPAUD
|1.2K
|GBPJPY
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 091.10 AUD
En kötü işlem: -1 159 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +48.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 882.09 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.75 × 8
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Hello, welcome to TTM signal
- 99% automated trading with manaul order management
- Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
- Smart MARTINGALE recovery system
- Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
- Target 5-8% per Month or 100-200% per Year
- Typical Max Drawdown within 3-50%
- Recommended leverage 1:500
- Min deposit USD$3500
- Suggestion to withdraw partial profit every month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5 655%
15
97K
USD
USD
8.6K
AUD
AUD
223
97%
14 267
71%
100%
1.58
1.55
AUD
AUD
54%
1:500