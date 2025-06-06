Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.36 × 2409 ICMarketsSC-MT5-4 0.59 × 417 FundingTradersGroup-Server 1.02 × 61 JunoMarkets-Server 1.12 × 25 GMI3-Real 1.25 × 4 FusionMarkets-Live 1.33 × 216 Pepperstone-MT5-Live01 2.20 × 459 Exness-MT5Real5 2.31 × 431 OxSecurities-Live 2.70 × 369 Exness-MT5Real36 3.50 × 10 Exness-MT5Real2 3.94 × 1318 ForexClub-MT5 Real Server 4.00 × 5 VantageFX-Live 4.80 × 5 RoboForex-Pro 4.80 × 5 EightcapGlobal-Live 5.40 × 5 VantageInternational-Live 10 5.60 × 5 DerivSVG-Server 6.50 × 2 Exness-MT5Real32 6.71 × 164 LiteFinance-MT5-Live 6.81 × 58 EBCFinancialGroupKY-Live01 7.05 × 346 UltimaMarkets-Live 1 7.22 × 294 PUPrime-Live 7.75 × 8 Forex.com-Live 536 7.82 × 22 XMGlobalMU-MT5 6 8.90 × 20 5 daha fazla...