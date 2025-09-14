- Crescita
Trade:
691
Profit Trade:
524 (75.83%)
Loss Trade:
167 (24.17%)
Best Trade:
199 273.93 USD
Worst Trade:
-71 584.00 USD
Profitto lordo:
1 602 862.69 USD (1 275 408 pips)
Perdita lorda:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (176 615.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391 764.89 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
2.23%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
13.62
Long Trade:
399 (57.74%)
Short Trade:
292 (42.26%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
1 769.27 USD
Profitto medio:
3 058.90 USD
Perdita media:
-2 277.23 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 718.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89 748.00 USD (2)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
55.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 009.95 USD
Massimale:
89 748.00 USD (6.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.20% (38 205.63 USD)
Per equità:
0.87% (909.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|645
|BTCUSD
|34
|EURUSD-E
|4
|ETHUSD
|3
|USDJPY-E
|2
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|1
|XPTUSD-E
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-E
|1.2M
|BTCUSD
|27K
|EURUSD-E
|-12
|ETHUSD
|583
|USDJPY-E
|117
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|-127
|XPTUSD-E
|4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-E
|101K
|BTCUSD
|723K
|EURUSD-E
|46
|ETHUSD
|6.8K
|USDJPY-E
|202
|AUDUSD-E
|11
|GBPUSD-E
|-120
|XPTUSD-E
|405
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199 273.93 USD
Worst Trade: -71 584 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +176 615.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 718.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
5 583%
1
2.5K
USD
USD
105K
USD
USD
47
0%
691
75%
2%
4.21
1 769.27
USD
USD
17%
1:500