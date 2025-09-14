SegnaliSezioni
Chan Woon Chuan

The FundX

Chan Woon Chuan
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
1 / 2.5K USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 5 583%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
524 (75.83%)
Loss Trade:
167 (24.17%)
Best Trade:
199 273.93 USD
Worst Trade:
-71 584.00 USD
Profitto lordo:
1 602 862.69 USD (1 275 408 pips)
Perdita lorda:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (176 615.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391 764.89 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
2.23%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
13.62
Long Trade:
399 (57.74%)
Short Trade:
292 (42.26%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
1 769.27 USD
Profitto medio:
3 058.90 USD
Perdita media:
-2 277.23 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 718.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89 748.00 USD (2)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
55.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 009.95 USD
Massimale:
89 748.00 USD (6.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.20% (38 205.63 USD)
Per equità:
0.87% (909.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-E 645
BTCUSD 34
EURUSD-E 4
ETHUSD 3
USDJPY-E 2
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E 1
XPTUSD-E 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-E 1.2M
BTCUSD 27K
EURUSD-E -12
ETHUSD 583
USDJPY-E 117
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E -127
XPTUSD-E 4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-E 101K
BTCUSD 723K
EURUSD-E 46
ETHUSD 6.8K
USDJPY-E 202
AUDUSD-E 11
GBPUSD-E -120
XPTUSD-E 405
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199 273.93 USD
Worst Trade: -71 584 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +176 615.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 718.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.