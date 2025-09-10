SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Deeptrader01
Jian Chen

Deeptrader01

Jian Chen
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
533
Kârla kapanan işlemler:
175 (32.83%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (67.17%)
En iyi işlem:
149.97 USD
En kötü işlem:
-50.26 USD
Brüt kâr:
2 519.41 USD (235 705 pips)
Brüt zarar:
-2 615.37 USD (255 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (606.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.92 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.85%
Maks. mevduat yükü:
6.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
182
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
317 (59.47%)
Satış işlemleri:
216 (40.53%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
14.40 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-226.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.56 USD (19)
Aylık büyüme:
-3.32%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 132.12 USD
Maksimum:
1 227.85 USD (41.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.07% (1 227.85 USD)
Varlığa göre:
10.92% (221.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 512
XAGUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -258
XAGUSD 162
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -23K
XAGUSD 3.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.97 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +606.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 21:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 20:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 20:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 19:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 18:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 17:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 16:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 14:10
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deeptrader01
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
2.8K
USD
3
97%
533
32%
100%
0.96
-0.18
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.