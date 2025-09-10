- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
175 (32.83%)
Loss Trade:
358 (67.17%)
Best Trade:
149.97 USD
Worst Trade:
-50.26 USD
Profitto lordo:
2 519.41 USD (235 705 pips)
Perdita lorda:
-2 615.37 USD (255 260 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (606.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.92 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.85%
Massimo carico di deposito:
6.65%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
182
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
317 (59.47%)
Short Trade:
216 (40.53%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
14.40 USD
Perdita media:
-7.31 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-226.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-241.56 USD (19)
Crescita mensile:
-3.32%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 132.12 USD
Massimale:
1 227.85 USD (41.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.07% (1 227.85 USD)
Per equità:
10.92% (221.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|512
|XAGUSD
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-258
|XAGUSD
|162
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-23K
|XAGUSD
|3.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.97 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +606.92 USD
Massima perdita consecutiva: -226.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
3
97%
533
32%
100%
0.96
-0.18
USD
USD
41%
1:500