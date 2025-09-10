- 成長
トレード:
2 484
利益トレード:
931 (37.47%)
損失トレード:
1 553 (62.52%)
ベストトレード:
1 805.72 USD
最悪のトレード:
-2 122.22 USD
総利益:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
総損失:
-21 591.19 USD (1 578 206 pips)
最大連続の勝ち:
59 (305.74 USD)
最大連続利益:
1 805.72 USD (1)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
97.50%
最大入金額:
9.01%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
152
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.00
長いトレード:
1 862 (74.96%)
短いトレード:
622 (25.04%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
23.16 USD
平均損失:
-13.90 USD
最大連続の負け:
32 (-689.79 USD)
最大連続損失:
-6 044.28 USD (4)
月間成長:
89.45%
年間予想:
1 085.32%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 641.89 USD
最大の:
9 956.74 USD (97.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.53% (9 956.74 USD)
エクイティによる:
67.43% (770.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2421
|XAGUSD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-148
|XAGUSD
|117
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|275K
|XAGUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
ベストトレード: +1 805.72 USD
最悪のトレード: -2 122 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +305.74 USD
最大連続損失: -689.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
