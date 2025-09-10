- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 483
盈利交易:
931 (37.49%)
亏损交易:
1 552 (62.51%)
最好交易:
1 805.72 USD
最差交易:
-2 122.22 USD
毛利:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
毛利亏损:
-21 590.06 USD (1 578 093 pips)
最大连续赢利:
59 (305.74 USD)
最大连续盈利:
1 805.72 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
97.50%
最大入金加载:
9.01%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
1 861 (74.95%)
短期交易:
622 (25.05%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
23.16 USD
平均损失:
-13.91 USD
最大连续失误:
32 (-689.79 USD)
最大连续亏损:
-6 044.28 USD (4)
每月增长:
89.52%
年度预测:
1 086.22%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
2 641.89 USD
最大值:
9 956.74 USD (97.53%)
相对跌幅:
结余:
97.53% (9 956.74 USD)
净值:
67.43% (770.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|XAGUSD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-147
|XAGUSD
|117
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|275K
|XAGUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 805.72 USD
最差交易: -2 122 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +305.74 USD
最大连续亏损: -689.79 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
94%
2 483
37%
97%
0.99
-0.01
USD
USD
98%
1:500