Jian Chen

Deeptrader01

Jian Chen
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
522
Bénéfice trades:
173 (33.14%)
Perte trades:
349 (66.86%)
Meilleure transaction:
149.97 USD
Pire transaction:
-50.26 USD
Bénéfice brut:
2 445.97 USD (232 390 pips)
Perte brute:
-2 592.75 USD (252 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (606.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
606.92 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.85%
Charge de dépôt maximale:
6.65%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
307 (58.81%)
Courts trades:
215 (41.19%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.28 USD
Bénéfice moyen:
14.14 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-226.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-241.56 USD (19)
Croissance mensuelle:
-5.07%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 132.12 USD
Maximal:
1 227.85 USD (41.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.07% (1 227.85 USD)
Par fonds propres:
10.92% (221.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 502
XAGUSD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -258
XAGUSD 112
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -23K
XAGUSD 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.97 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +606.92 USD
Perte consécutive maximale: -226.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Aucun avis
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Deeptrader01
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
2.7K
USD
3
97%
522
33%
100%
0.94
-0.28
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.