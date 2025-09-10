SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Deeptrader01
Jian Chen

Deeptrader01

Jian Chen
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 483
Negociações com lucro:
931 (37.49%)
Negociações com perda:
1 552 (62.51%)
Melhor negociação:
1 805.72 USD
Pior negociação:
-2 122.22 USD
Lucro bruto:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Perda bruta:
-21 590.06 USD (1 578 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (305.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 805.72 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
97.50%
Depósito máximo carregado:
9.01%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
1 861 (74.95%)
Negociações curtas:
622 (25.05%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
23.16 USD
Perda média:
-13.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-689.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 044.28 USD (4)
Crescimento mensal:
89.52%
Previsão anual:
1 086.22%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 641.89 USD
Máximo:
9 956.74 USD (97.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.53% (9 956.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.43% (770.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2420
XAGUSD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -147
XAGUSD 117
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 275K
XAGUSD 2.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 805.72 USD
Pior negociação: -2 122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +305.74 USD
Máxima perda consecutiva: -689.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Sem comentários
2025.12.30 10:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
