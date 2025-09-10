- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 483
Negociações com lucro:
931 (37.49%)
Negociações com perda:
1 552 (62.51%)
Melhor negociação:
1 805.72 USD
Pior negociação:
-2 122.22 USD
Lucro bruto:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Perda bruta:
-21 590.06 USD (1 578 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (305.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 805.72 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
97.50%
Depósito máximo carregado:
9.01%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
1 861 (74.95%)
Negociações curtas:
622 (25.05%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
23.16 USD
Perda média:
-13.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-689.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 044.28 USD (4)
Crescimento mensal:
89.52%
Previsão anual:
1 086.22%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 641.89 USD
Máximo:
9 956.74 USD (97.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.53% (9 956.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.43% (770.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|XAGUSD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-147
|XAGUSD
|117
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|275K
|XAGUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 805.72 USD
Pior negociação: -2 122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +305.74 USD
Máxima perda consecutiva: -689.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
94%
2 483
37%
97%
0.99
-0.01
USD
USD
98%
1:500