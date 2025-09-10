- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 483
Transacciones Rentables:
931 (37.49%)
Transacciones Irrentables:
1 552 (62.51%)
Mejor transacción:
1 805.72 USD
Peor transacción:
-2 122.22 USD
Beneficio Bruto:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 590.06 USD (1 578 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (305.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 805.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
97.50%
Carga máxima del depósito:
9.01%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
1 861 (74.95%)
Transacciones Cortas:
622 (25.05%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
23.16 USD
Pérdidas medias:
-13.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-689.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 044.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
89.52%
Pronóstico anual:
1 086.22%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 641.89 USD
Máxima:
9 956.74 USD (97.53%)
Reducción relativa:
De balance:
97.53% (9 956.74 USD)
De fondos:
67.43% (770.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|XAGUSD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-147
|XAGUSD
|117
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|275K
|XAGUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 805.72 USD
Peor transacción: -2 122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +305.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -689.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
94%
2 483
37%
97%
0.99
-0.01
USD
USD
98%
1:500