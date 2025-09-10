SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Deeptrader01
Jian Chen

Deeptrader01

Jian Chen
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 483
Transacciones Rentables:
931 (37.49%)
Transacciones Irrentables:
1 552 (62.51%)
Mejor transacción:
1 805.72 USD
Peor transacción:
-2 122.22 USD
Beneficio Bruto:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 590.06 USD (1 578 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (305.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 805.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
97.50%
Carga máxima del depósito:
9.01%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
1 861 (74.95%)
Transacciones Cortas:
622 (25.05%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
23.16 USD
Pérdidas medias:
-13.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-689.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 044.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
89.52%
Pronóstico anual:
1 086.22%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 641.89 USD
Máxima:
9 956.74 USD (97.53%)
Reducción relativa:
De balance:
97.53% (9 956.74 USD)
De fondos:
67.43% (770.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2420
XAGUSD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -147
XAGUSD 117
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 275K
XAGUSD 2.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 805.72 USD
Peor transacción: -2 122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +305.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -689.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
