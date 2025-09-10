- Wachstum
Trades insgesamt:
2 484
Gewinntrades:
931 (37.47%)
Verlusttrades:
1 553 (62.52%)
Bester Trade:
1 805.72 USD
Schlechtester Trade:
-2 122.22 USD
Bruttoprofit:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Bruttoverlust:
-21 591.19 USD (1 578 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (305.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 805.72 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
97.50%
Max deposit load:
9.01%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
153
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.00
Long-Positionen:
1 862 (74.96%)
Short-Positionen:
622 (25.04%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-689.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 044.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
89.45%
Jahresprognose:
1 085.32%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 641.89 USD
Maximaler:
9 956.74 USD (97.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.53% (9 956.74 USD)
Kapital:
67.43% (770.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2421
|XAGUSD
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-148
|XAGUSD
|117
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|275K
|XAGUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Keine Bewertungen
