SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Deeptrader01
Jian Chen

Deeptrader01

Jian Chen
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 484
Gewinntrades:
931 (37.47%)
Verlusttrades:
1 553 (62.52%)
Bester Trade:
1 805.72 USD
Schlechtester Trade:
-2 122.22 USD
Bruttoprofit:
21 559.37 USD (1 856 148 pips)
Bruttoverlust:
-21 591.19 USD (1 578 206 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (305.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 805.72 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
97.50%
Max deposit load:
9.01%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
153
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.00
Long-Positionen:
1 862 (74.96%)
Short-Positionen:
622 (25.04%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-689.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 044.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
89.45%
Jahresprognose:
1 085.32%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 641.89 USD
Maximaler:
9 956.74 USD (97.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.53% (9 956.74 USD)
Kapital:
67.43% (770.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2421
XAGUSD 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -148
XAGUSD 117
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 275K
XAGUSD 2.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 805.72 USD
Schlechtester Trade: -2 122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +305.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -689.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 10:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Deeptrader01
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
2.9K
USD
16
94%
2 484
37%
97%
0.99
-0.01
USD
98%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.