Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Real Server 0.10 × 203 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.27 × 37 RoboForex-ProCent-5 0.27 × 62 RoboForex-Pro-4 0.61 × 633 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-5 0.79 × 960 RoboForex-Pro-6 0.92 × 468 VantageInternational-Live 9 3.14 × 50