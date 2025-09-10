信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ForexWinner
Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
412
盈利交易:
365 (88.59%)
亏损交易:
47 (11.41%)
最好交易:
79.43 EUR
最差交易:
-66.69 EUR
毛利:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
毛利亏损:
-599.80 EUR (29 881 pips)
最大连续赢利:
54 (70.59 EUR)
最大连续盈利:
216.47 EUR (18)
夏普比率:
0.19
交易活动:
35.21%
最大入金加载:
42.20%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
9 小时
采收率:
5.86
长期交易:
270 (65.53%)
短期交易:
142 (34.47%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.75 EUR
平均利润:
3.62 EUR
平均损失:
-12.76 EUR
最大连续失误:
5 (-123.28 EUR)
最大连续亏损:
-123.28 EUR (5)
每月增长:
6.42%
年度预测:
77.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.70 EUR
最大值:
123.28 EUR (8.11%)
相对跌幅:
结余:
8.11% (123.28 EUR)
净值:
54.51% (680.70 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.43 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +70.59 EUR
最大连续亏损: -123.28 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2340
RoboForex-Pro-5
2.26 × 3734
RoboForex-Pro-6
2.66 × 1781
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
没有评论
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
