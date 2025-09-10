СигналыРазделы
Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
365 (88.59%)
Убыточных трейдов:
47 (11.41%)
Лучший трейд:
79.43 EUR
Худший трейд:
-66.69 EUR
Общая прибыль:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Общий убыток:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (70.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
216.47 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
35.21%
Макс. загрузка депозита:
42.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.86
Длинных трейдов:
270 (65.53%)
Коротких трейдов:
142 (34.47%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.75 EUR
Средняя прибыль:
3.62 EUR
Средний убыток:
-12.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-123.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-123.28 EUR (5)
Прирост в месяц:
6.42%
Годовой прогноз:
77.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 EUR
Максимальная:
123.28 EUR (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (123.28 EUR)
По эквити:
54.51% (680.70 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.43 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +70.59 EUR
Макс. убыток в серии: -123.28 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2340
RoboForex-Pro-5
2.26 × 3734
RoboForex-Pro-6
2.66 × 1781
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForexWinner
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
1.1K
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
55%
1:500
