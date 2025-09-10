- Прирост
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
365 (88.59%)
Убыточных трейдов:
47 (11.41%)
Лучший трейд:
79.43 EUR
Худший трейд:
-66.69 EUR
Общая прибыль:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Общий убыток:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (70.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
216.47 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
35.21%
Макс. загрузка депозита:
42.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.86
Длинных трейдов:
270 (65.53%)
Коротких трейдов:
142 (34.47%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.75 EUR
Средняя прибыль:
3.62 EUR
Средний убыток:
-12.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-123.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-123.28 EUR (5)
Прирост в месяц:
6.42%
Годовой прогноз:
77.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 EUR
Максимальная:
123.28 EUR (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (123.28 EUR)
По эквити:
54.51% (680.70 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|213
|XAUUSD
|488
|EURUSD
|48
|XAGUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|15K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|798
|XAGUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.43 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +70.59 EUR
Макс. убыток в серии: -123.28 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 2340
|
RoboForex-Pro-5
|2.26 × 3734
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 1781
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.77 × 250
|
VantageInternational-Live 9
|3.14 × 50
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.02 × 623
|
RoboForex-Pro-3
|5.54 × 72
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Welcome!
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown.
Start to follow it from 500€/$ deposit minimum.
The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision.
The signal positions are always protected with a fixed stop.
Нет отзывов
