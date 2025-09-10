- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
412
Transacciones Rentables:
365 (88.59%)
Transacciones Irrentables:
47 (11.41%)
Mejor transacción:
79.43 EUR
Peor transacción:
-66.69 EUR
Beneficio Bruto:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Pérdidas Brutas:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (70.59 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
216.47 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
35.21%
Carga máxima del depósito:
42.20%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
5.86
Transacciones Largas:
270 (65.53%)
Transacciones Cortas:
142 (34.47%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.75 EUR
Beneficio medio:
3.62 EUR
Pérdidas medias:
-12.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-123.28 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.28 EUR (5)
Crecimiento al mes:
6.42%
Pronóstico anual:
77.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 EUR
Máxima:
123.28 EUR (8.11%)
Reducción relativa:
De balance:
8.11% (123.28 EUR)
De fondos:
54.51% (680.70 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|213
|XAUUSD
|488
|EURUSD
|48
|XAGUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|15K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|798
|XAGUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +79.43 EUR
Peor transacción: -67 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +70.59 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -123.28 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 2340
|
RoboForex-Pro-5
|2.26 × 3734
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 1781
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.77 × 250
|
VantageInternational-Live 9
|3.14 × 50
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.02 × 623
|
RoboForex-Pro-3
|5.54 × 72
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Welcome!
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown.
Start to follow it from 500€/$ deposit minimum.
The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision.
The signal positions are always protected with a fixed stop.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
78%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
EUR
55%
1:500