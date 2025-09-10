SeñalesSecciones
Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
412
Transacciones Rentables:
365 (88.59%)
Transacciones Irrentables:
47 (11.41%)
Mejor transacción:
79.43 EUR
Peor transacción:
-66.69 EUR
Beneficio Bruto:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Pérdidas Brutas:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (70.59 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
216.47 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
35.21%
Carga máxima del depósito:
42.20%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
5.86
Transacciones Largas:
270 (65.53%)
Transacciones Cortas:
142 (34.47%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.75 EUR
Beneficio medio:
3.62 EUR
Pérdidas medias:
-12.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-123.28 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.28 EUR (5)
Crecimiento al mes:
6.42%
Pronóstico anual:
77.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 EUR
Máxima:
123.28 EUR (8.11%)
Reducción relativa:
De balance:
8.11% (123.28 EUR)
De fondos:
54.51% (680.70 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.43 EUR
Peor transacción: -67 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +70.59 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -123.28 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2340
RoboForex-Pro-5
2.26 × 3734
RoboForex-Pro-6
2.66 × 1781
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
