シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ForexWinner
Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
412
利益トレード:
365 (88.59%)
損失トレード:
47 (11.41%)
ベストトレード:
79.43 EUR
最悪のトレード:
-66.69 EUR
総利益:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
総損失:
-599.80 EUR (29 881 pips)
最大連続の勝ち:
54 (70.59 EUR)
最大連続利益:
216.47 EUR (18)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
35.21%
最大入金額:
42.20%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
5.86
長いトレード:
270 (65.53%)
短いトレード:
142 (34.47%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.75 EUR
平均利益:
3.62 EUR
平均損失:
-12.76 EUR
最大連続の負け:
5 (-123.28 EUR)
最大連続損失:
-123.28 EUR (5)
月間成長:
6.42%
年間予想:
77.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 EUR
最大の:
123.28 EUR (8.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.11% (123.28 EUR)
エクイティによる:
54.51% (680.70 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.43 EUR
最悪のトレード: -67 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +70.59 EUR
最大連続損失: -123.28 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2340
RoboForex-Pro-5
2.26 × 3734
RoboForex-Pro-6
2.66 × 1781
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
レビューなし
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください