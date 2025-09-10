- 成長
トレード:
412
利益トレード:
365 (88.59%)
損失トレード:
47 (11.41%)
ベストトレード:
79.43 EUR
最悪のトレード:
-66.69 EUR
総利益:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
総損失:
-599.80 EUR (29 881 pips)
最大連続の勝ち:
54 (70.59 EUR)
最大連続利益:
216.47 EUR (18)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
35.21%
最大入金額:
42.20%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
5.86
長いトレード:
270 (65.53%)
短いトレード:
142 (34.47%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.75 EUR
平均利益:
3.62 EUR
平均損失:
-12.76 EUR
最大連続の負け:
5 (-123.28 EUR)
最大連続損失:
-123.28 EUR (5)
月間成長:
6.42%
年間予想:
77.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 EUR
最大の:
123.28 EUR (8.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.11% (123.28 EUR)
エクイティによる:
54.51% (680.70 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|213
|XAUUSD
|488
|EURUSD
|48
|XAGUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|15K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|798
|XAGUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 2340
|
RoboForex-Pro-5
|2.26 × 3734
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 1781
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.77 × 250
|
VantageInternational-Live 9
|3.14 × 50
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.02 × 623
|
RoboForex-Pro-3
|5.54 × 72
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Welcome!
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown.
Start to follow it from 500€/$ deposit minimum.
The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision.
The signal positions are always protected with a fixed stop.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
78%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
EUR
55%
1:500