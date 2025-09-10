- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
412
Gewinntrades:
365 (88.59%)
Verlusttrades:
47 (11.41%)
Bester Trade:
79.43 EUR
Schlechtester Trade:
-66.69 EUR
Bruttoprofit:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Bruttoverlust:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (70.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.47 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
35.21%
Max deposit load:
42.20%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
5.86
Long-Positionen:
270 (65.53%)
Short-Positionen:
142 (34.47%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-123.28 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.28 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
6.42%
Jahresprognose:
77.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 EUR
Maximaler:
123.28 EUR (8.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.11% (123.28 EUR)
Kapital:
54.51% (680.70 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|213
|XAUUSD
|488
|EURUSD
|48
|XAGUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|15K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|798
|XAGUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.43 EUR
Schlechtester Trade: -67 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.28 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 2343
|
RoboForex-Pro-5
|2.27 × 3746
|
RoboForex-Pro-6
|2.67 × 1787
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.77 × 250
|
VantageInternational-Live 9
|3.14 × 50
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.02 × 623
|
RoboForex-Pro-3
|5.54 × 72
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Welcome!
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown.
Start to follow it from 500€/$ deposit minimum.
The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision.
The signal positions are always protected with a fixed stop.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
78%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
EUR
55%
1:500