Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
412
Gewinntrades:
365 (88.59%)
Verlusttrades:
47 (11.41%)
Bester Trade:
79.43 EUR
Schlechtester Trade:
-66.69 EUR
Bruttoprofit:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Bruttoverlust:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (70.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.47 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
35.21%
Max deposit load:
42.20%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
5.86
Long-Positionen:
270 (65.53%)
Short-Positionen:
142 (34.47%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-123.28 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.28 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
6.42%
Jahresprognose:
77.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 EUR
Maximaler:
123.28 EUR (8.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.11% (123.28 EUR)
Kapital:
54.51% (680.70 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.43 EUR
Schlechtester Trade: -67 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.28 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2343
RoboForex-Pro-5
2.27 × 3746
RoboForex-Pro-6
2.67 × 1787
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
Keine Bewertungen
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.