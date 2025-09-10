SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ForexWinner
Christian Roger H Schuddinck

ForexWinner

Christian Roger H Schuddinck
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
RoboForex-Pro-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
412
Negociações com lucro:
365 (88.59%)
Negociações com perda:
47 (11.41%)
Melhor negociação:
79.43 EUR
Pior negociação:
-66.69 EUR
Lucro bruto:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Perda bruta:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (70.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
216.47 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
35.21%
Depósito máximo carregado:
42.20%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.86
Negociações longas:
270 (65.53%)
Negociações curtas:
142 (34.47%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.75 EUR
Lucro médio:
3.62 EUR
Perda média:
-12.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-123.28 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-123.28 EUR (5)
Crescimento mensal:
6.42%
Previsão anual:
77.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 EUR
Máximo:
123.28 EUR (8.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.11% (123.28 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.51% (680.70 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 227
XAUUSD 158
EURUSD 19
XAGUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 213
XAUUSD 488
EURUSD 48
XAGUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 15K
XAUUSD 17K
EURUSD 798
XAGUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +79.43 EUR
Pior negociação: -67 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +70.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -123.28 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 62
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.95 × 2340
RoboForex-Pro-5
2.26 × 3734
RoboForex-Pro-6
2.66 × 1781
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.77 × 250
VantageInternational-Live 9
3.14 × 50
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.02 × 623
RoboForex-Pro-3
5.54 × 72
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Welcome! 
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown. 

Start to follow it from  500€/$ deposit minimum. 

The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision. 

The signal positions are always protected with a fixed stop. 
Sem comentários
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 18:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 18:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ForexWinner
30 USD por mês
78%
0
0
USD
1.1K
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
55%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.