- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
412
Negociações com lucro:
365 (88.59%)
Negociações com perda:
47 (11.41%)
Melhor negociação:
79.43 EUR
Pior negociação:
-66.69 EUR
Lucro bruto:
1 322.72 EUR (64 397 pips)
Perda bruta:
-599.80 EUR (29 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (70.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
216.47 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
35.21%
Depósito máximo carregado:
42.20%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.86
Negociações longas:
270 (65.53%)
Negociações curtas:
142 (34.47%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.75 EUR
Lucro médio:
3.62 EUR
Perda média:
-12.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-123.28 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-123.28 EUR (5)
Crescimento mensal:
6.42%
Previsão anual:
77.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 EUR
Máximo:
123.28 EUR (8.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.11% (123.28 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.51% (680.70 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|213
|XAUUSD
|488
|EURUSD
|48
|XAGUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|15K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|798
|XAGUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.43 EUR
Pior negociação: -67 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +70.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -123.28 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 62
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 2340
|
RoboForex-Pro-5
|2.26 × 3734
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 1781
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.77 × 250
|
VantageInternational-Live 9
|3.14 × 50
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.02 × 623
|
RoboForex-Pro-3
|5.54 × 72
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Welcome!
ForewWinner is a highly trustable and advanced signal with low drawdown.
Start to follow it from 500€/$ deposit minimum.
The aim is to define highly probable entries for win and to combine these with the best money management methods.
All this executed automatically with precision.
The signal positions are always protected with a fixed stop.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
14
100%
412
88%
35%
2.20
1.75
EUR
EUR
55%
1:500