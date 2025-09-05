SinyallerBölümler
Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
34 (97.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.86%)
En iyi işlem:
63.35 USD
En kötü işlem:
-17.23 USD
Brüt kâr:
508.05 USD (5 456 pips)
Brüt zarar:
-17.23 USD (177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (389.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
389.17 USD (24)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
78.58%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
28.49
Alış işlemleri:
16 (45.71%)
Satış işlemleri:
19 (54.29%)
Kâr faktörü:
29.49
Beklenen getiri:
14.02 USD
Ortalama kâr:
14.94 USD
Ortalama zarar:
-17.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.23 USD (1)
Aylık büyüme:
2.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.23 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (17.23 USD)
Varlığa göre:
1.94% (392.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF.p 3
CADJPY.p 3
AUDCAD.p 3
EURUSD.p 2
USDJPY.p 2
EURAUD.p 2
USDCAD.p 2
GBPCAD.p 2
EURCAD.p 2
GBPUSD.p 2
GBPJPY.p 2
GBPCHF.p 1
NZDCAD.p 1
NZDCHF.p 1
GBPAUD.p 1
AUDCHF.p 1
NZDJPY.p 1
EURGBP.p 1
AUDJPY.p 1
NZDUSD.p 1
AUDUSD.p 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF.p 63
CADJPY.p 31
AUDCAD.p 34
EURUSD.p 32
USDJPY.p 23
EURAUD.p 21
USDCAD.p 23
GBPCAD.p 22
EURCAD.p 22
GBPUSD.p 46
GBPJPY.p 16
GBPCHF.p 22
NZDCAD.p 11
NZDCHF.p 19
GBPAUD.p 10
AUDCHF.p 20
NZDJPY.p 10
EURGBP.p 22
AUDJPY.p 11
NZDUSD.p 16
AUDUSD.p 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF.p 460
CADJPY.p 456
AUDCAD.p 468
EURUSD.p 307
USDJPY.p 340
EURAUD.p 317
USDCAD.p 317
GBPCAD.p 307
EURCAD.p 303
GBPUSD.p 139
GBPJPY.p 320
GBPCHF.p 153
NZDCAD.p 153
NZDCHF.p 152
GBPAUD.p 153
AUDCHF.p 153
NZDJPY.p 153
EURGBP.p 161
AUDJPY.p 155
NZDUSD.p 156
AUDUSD.p 156
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.35 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +389.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
