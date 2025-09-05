SignalsSections
Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
255
Profit Trades:
235 (92.15%)
Loss Trades:
20 (7.84%)
Best trade:
234.15 USD
Worst trade:
-95.23 USD
Gross Profit:
4 593.30 USD (43 791 pips)
Gross Loss:
-726.91 USD (7 600 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (505.25 USD)
Maximal consecutive profit:
505.25 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading activity:
95.77%
Max deposit load:
2.30%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
40.60
Long Trades:
124 (48.63%)
Short Trades:
131 (51.37%)
Profit Factor:
6.32
Expected Payoff:
15.16 USD
Average Profit:
19.55 USD
Average Loss:
-36.35 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-95.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-95.23 USD (1)
Monthly growth:
4.04%
Annual Forecast:
49.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
95.23 USD (0.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.42% (95.23 USD)
By Equity:
5.90% (1 216.09 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCAD.p 14
USDJPY.p 13
GBPCAD.p 13
CADJPY.p 12
NZDCAD.p 11
AUDCAD.p 11
USDCAD.p 11
GBPAUD.p 11
CHFJPY.p 11
USDCHF.p 10
GBPCHF.p 10
EURAUD.p 10
EURGBP.p 10
AUDJPY.p 10
AUDUSD.p 10
NZDJPY.p 9
NZDUSD.p 9
GBPUSD.p 9
GBPJPY.p 9
AUDNZD.p 9
EURJPY.p 8
EURUSD.p 7
NZDCHF.p 7
AUDCHF.p 7
EURCHF.p 7
CADCHF.p 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD.p 178
USDJPY.p 139
GBPCAD.p 144
CADJPY.p 127
NZDCAD.p 168
AUDCAD.p 168
USDCAD.p 123
GBPAUD.p 112
CHFJPY.p 221
USDCHF.p 193
GBPCHF.p 167
EURAUD.p 117
EURGBP.p 307
AUDJPY.p 101
AUDUSD.p 166
NZDJPY.p 91
NZDUSD.p 144
GBPUSD.p 158
GBPJPY.p 103
AUDNZD.p 86
EURJPY.p 88
EURUSD.p 110
NZDCHF.p 134
AUDCHF.p 131
EURCHF.p 149
CADCHF.p 244
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD.p 1.3K
USDJPY.p 1.6K
GBPCAD.p 2K
CADJPY.p 1.5K
NZDCAD.p 1.7K
AUDCAD.p 1.9K
USDCAD.p 1.6K
GBPAUD.p 1.7K
CHFJPY.p 3.3K
USDCHF.p 1.5K
GBPCHF.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
EURGBP.p 1.1K
AUDJPY.p 1.6K
AUDUSD.p 1.7K
NZDJPY.p 1.4K
NZDUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 1.3K
GBPJPY.p 1K
AUDNZD.p 1.3K
EURJPY.p 952
EURUSD.p 1.1K
NZDCHF.p 1.1K
AUDCHF.p 1.1K
EURCHF.p 1K
CADCHF.p 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +234.15 USD
Worst trade: -95 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +505.25 USD
Maximal consecutive loss: -95.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.19 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
