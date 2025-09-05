SinaisSeções
Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
237 (92.21%)
Negociações com perda:
20 (7.78%)
Melhor negociação:
234.15 USD
Pior negociação:
-95.23 USD
Lucro bruto:
4 622.65 USD (44 098 pips)
Perda bruta:
-726.91 USD (7 600 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (505.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
505.25 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
95.77%
Depósito máximo carregado:
2.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
40.91
Negociações longas:
126 (49.03%)
Negociações curtas:
131 (50.97%)
Fator de lucro:
6.36
Valor esperado:
15.16 USD
Lucro médio:
19.50 USD
Perda média:
-36.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-95.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.23 USD (1)
Crescimento mensal:
3.34%
Previsão anual:
40.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.23 USD (0.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (95.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (1 438.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD.p 14
USDJPY.p 13
GBPCAD.p 13
CADJPY.p 12
NZDCAD.p 11
AUDCAD.p 11
USDCAD.p 11
GBPAUD.p 11
CHFJPY.p 11
USDCHF.p 10
GBPCHF.p 10
EURAUD.p 10
EURGBP.p 10
AUDJPY.p 10
AUDUSD.p 10
AUDNZD.p 10
NZDJPY.p 9
NZDUSD.p 9
GBPUSD.p 9
GBPJPY.p 9
AUDCHF.p 8
EURJPY.p 8
EURUSD.p 7
NZDCHF.p 7
EURCHF.p 7
CADCHF.p 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD.p 178
USDJPY.p 139
GBPCAD.p 144
CADJPY.p 127
NZDCAD.p 168
AUDCAD.p 168
USDCAD.p 123
GBPAUD.p 112
CHFJPY.p 221
USDCHF.p 193
GBPCHF.p 167
EURAUD.p 117
EURGBP.p 307
AUDJPY.p 101
AUDUSD.p 166
AUDNZD.p 95
NZDJPY.p 91
NZDUSD.p 144
GBPUSD.p 158
GBPJPY.p 103
AUDCHF.p 151
EURJPY.p 88
EURUSD.p 110
NZDCHF.p 134
EURCHF.p 149
CADCHF.p 244
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD.p 1.3K
USDJPY.p 1.6K
GBPCAD.p 2K
CADJPY.p 1.5K
NZDCAD.p 1.7K
AUDCAD.p 1.9K
USDCAD.p 1.6K
GBPAUD.p 1.7K
CHFJPY.p 3.3K
USDCHF.p 1.5K
GBPCHF.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
EURGBP.p 1.1K
AUDJPY.p 1.6K
AUDUSD.p 1.7K
AUDNZD.p 1.4K
NZDJPY.p 1.4K
NZDUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 1.3K
GBPJPY.p 1K
AUDCHF.p 1.2K
EURJPY.p 952
EURUSD.p 1.1K
NZDCHF.p 1.1K
EURCHF.p 1K
CADCHF.p 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +234.15 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +505.25 USD
Máxima perda consecutiva: -95.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.19 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
