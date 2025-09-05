- Crescimento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
237 (92.21%)
Negociações com perda:
20 (7.78%)
Melhor negociação:
234.15 USD
Pior negociação:
-95.23 USD
Lucro bruto:
4 622.65 USD (44 098 pips)
Perda bruta:
-726.91 USD (7 600 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (505.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
505.25 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
95.77%
Depósito máximo carregado:
2.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
40.91
Negociações longas:
126 (49.03%)
Negociações curtas:
131 (50.97%)
Fator de lucro:
6.36
Valor esperado:
15.16 USD
Lucro médio:
19.50 USD
Perda média:
-36.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-95.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.23 USD (1)
Crescimento mensal:
3.34%
Previsão anual:
40.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.23 USD (0.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (95.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (1 438.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|14
|USDJPY.p
|13
|GBPCAD.p
|13
|CADJPY.p
|12
|NZDCAD.p
|11
|AUDCAD.p
|11
|USDCAD.p
|11
|GBPAUD.p
|11
|CHFJPY.p
|11
|USDCHF.p
|10
|GBPCHF.p
|10
|EURAUD.p
|10
|EURGBP.p
|10
|AUDJPY.p
|10
|AUDUSD.p
|10
|AUDNZD.p
|10
|NZDJPY.p
|9
|NZDUSD.p
|9
|GBPUSD.p
|9
|GBPJPY.p
|9
|AUDCHF.p
|8
|EURJPY.p
|8
|EURUSD.p
|7
|NZDCHF.p
|7
|EURCHF.p
|7
|CADCHF.p
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD.p
|178
|USDJPY.p
|139
|GBPCAD.p
|144
|CADJPY.p
|127
|NZDCAD.p
|168
|AUDCAD.p
|168
|USDCAD.p
|123
|GBPAUD.p
|112
|CHFJPY.p
|221
|USDCHF.p
|193
|GBPCHF.p
|167
|EURAUD.p
|117
|EURGBP.p
|307
|AUDJPY.p
|101
|AUDUSD.p
|166
|AUDNZD.p
|95
|NZDJPY.p
|91
|NZDUSD.p
|144
|GBPUSD.p
|158
|GBPJPY.p
|103
|AUDCHF.p
|151
|EURJPY.p
|88
|EURUSD.p
|110
|NZDCHF.p
|134
|EURCHF.p
|149
|CADCHF.p
|244
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD.p
|1.3K
|USDJPY.p
|1.6K
|GBPCAD.p
|2K
|CADJPY.p
|1.5K
|NZDCAD.p
|1.7K
|AUDCAD.p
|1.9K
|USDCAD.p
|1.6K
|GBPAUD.p
|1.7K
|CHFJPY.p
|3.3K
|USDCHF.p
|1.5K
|GBPCHF.p
|1.2K
|EURAUD.p
|1.1K
|EURGBP.p
|1.1K
|AUDJPY.p
|1.6K
|AUDUSD.p
|1.7K
|AUDNZD.p
|1.4K
|NZDJPY.p
|1.4K
|NZDUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|1.3K
|GBPJPY.p
|1K
|AUDCHF.p
|1.2K
|EURJPY.p
|952
|EURUSD.p
|1.1K
|NZDCHF.p
|1.1K
|EURCHF.p
|1K
|CADCHF.p
|200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +234.15 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +505.25 USD
Máxima perda consecutiva: -95.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
