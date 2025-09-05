СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VT AutoAce 26ccy No1
Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
236 (92.18%)
Убыточных трейдов:
20 (7.81%)
Лучший трейд:
234.15 USD
Худший трейд:
-95.23 USD
Общая прибыль:
4 613.15 USD (43 945 pips)
Общий убыток:
-726.91 USD (7 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (505.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.25 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
95.77%
Макс. загрузка депозита:
2.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
40.81
Длинных трейдов:
125 (48.83%)
Коротких трейдов:
131 (51.17%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
15.18 USD
Средняя прибыль:
19.55 USD
Средний убыток:
-36.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-95.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.23 USD (1)
Прирост в месяц:
4.13%
Годовой прогноз:
50.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.23 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (95.23 USD)
По эквити:
5.90% (1 216.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD.p 14
USDJPY.p 13
GBPCAD.p 13
CADJPY.p 12
NZDCAD.p 11
AUDCAD.p 11
USDCAD.p 11
GBPAUD.p 11
CHFJPY.p 11
USDCHF.p 10
GBPCHF.p 10
EURAUD.p 10
EURGBP.p 10
AUDJPY.p 10
AUDUSD.p 10
NZDJPY.p 9
NZDUSD.p 9
GBPUSD.p 9
GBPJPY.p 9
AUDNZD.p 9
AUDCHF.p 8
EURJPY.p 8
EURUSD.p 7
NZDCHF.p 7
EURCHF.p 7
CADCHF.p 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD.p 178
USDJPY.p 139
GBPCAD.p 144
CADJPY.p 127
NZDCAD.p 168
AUDCAD.p 168
USDCAD.p 123
GBPAUD.p 112
CHFJPY.p 221
USDCHF.p 193
GBPCHF.p 167
EURAUD.p 117
EURGBP.p 307
AUDJPY.p 101
AUDUSD.p 166
NZDJPY.p 91
NZDUSD.p 144
GBPUSD.p 158
GBPJPY.p 103
AUDNZD.p 86
AUDCHF.p 151
EURJPY.p 88
EURUSD.p 110
NZDCHF.p 134
EURCHF.p 149
CADCHF.p 244
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD.p 1.3K
USDJPY.p 1.6K
GBPCAD.p 2K
CADJPY.p 1.5K
NZDCAD.p 1.7K
AUDCAD.p 1.9K
USDCAD.p 1.6K
GBPAUD.p 1.7K
CHFJPY.p 3.3K
USDCHF.p 1.5K
GBPCHF.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
EURGBP.p 1.1K
AUDJPY.p 1.6K
AUDUSD.p 1.7K
NZDJPY.p 1.4K
NZDUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 1.3K
GBPJPY.p 1K
AUDNZD.p 1.3K
AUDCHF.p 1.2K
EURJPY.p 952
EURUSD.p 1.1K
NZDCHF.p 1.1K
EURCHF.p 1K
CADCHF.p 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +234.15 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +505.25 USD
Макс. убыток в серии: -95.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.19 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VT AutoAce 26ccy No1
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
23K
USD
15
100%
256
92%
96%
6.34
15.18
USD
6%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.