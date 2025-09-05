- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
236 (92.18%)
Убыточных трейдов:
20 (7.81%)
Лучший трейд:
234.15 USD
Худший трейд:
-95.23 USD
Общая прибыль:
4 613.15 USD (43 945 pips)
Общий убыток:
-726.91 USD (7 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (505.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.25 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
95.77%
Макс. загрузка депозита:
2.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
40.81
Длинных трейдов:
125 (48.83%)
Коротких трейдов:
131 (51.17%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
15.18 USD
Средняя прибыль:
19.55 USD
Средний убыток:
-36.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-95.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.23 USD (1)
Прирост в месяц:
4.13%
Годовой прогноз:
50.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.23 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (95.23 USD)
По эквити:
5.90% (1 216.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|14
|USDJPY.p
|13
|GBPCAD.p
|13
|CADJPY.p
|12
|NZDCAD.p
|11
|AUDCAD.p
|11
|USDCAD.p
|11
|GBPAUD.p
|11
|CHFJPY.p
|11
|USDCHF.p
|10
|GBPCHF.p
|10
|EURAUD.p
|10
|EURGBP.p
|10
|AUDJPY.p
|10
|AUDUSD.p
|10
|NZDJPY.p
|9
|NZDUSD.p
|9
|GBPUSD.p
|9
|GBPJPY.p
|9
|AUDNZD.p
|9
|AUDCHF.p
|8
|EURJPY.p
|8
|EURUSD.p
|7
|NZDCHF.p
|7
|EURCHF.p
|7
|CADCHF.p
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD.p
|178
|USDJPY.p
|139
|GBPCAD.p
|144
|CADJPY.p
|127
|NZDCAD.p
|168
|AUDCAD.p
|168
|USDCAD.p
|123
|GBPAUD.p
|112
|CHFJPY.p
|221
|USDCHF.p
|193
|GBPCHF.p
|167
|EURAUD.p
|117
|EURGBP.p
|307
|AUDJPY.p
|101
|AUDUSD.p
|166
|NZDJPY.p
|91
|NZDUSD.p
|144
|GBPUSD.p
|158
|GBPJPY.p
|103
|AUDNZD.p
|86
|AUDCHF.p
|151
|EURJPY.p
|88
|EURUSD.p
|110
|NZDCHF.p
|134
|EURCHF.p
|149
|CADCHF.p
|244
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD.p
|1.3K
|USDJPY.p
|1.6K
|GBPCAD.p
|2K
|CADJPY.p
|1.5K
|NZDCAD.p
|1.7K
|AUDCAD.p
|1.9K
|USDCAD.p
|1.6K
|GBPAUD.p
|1.7K
|CHFJPY.p
|3.3K
|USDCHF.p
|1.5K
|GBPCHF.p
|1.2K
|EURAUD.p
|1.1K
|EURGBP.p
|1.1K
|AUDJPY.p
|1.6K
|AUDUSD.p
|1.7K
|NZDJPY.p
|1.4K
|NZDUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|1.3K
|GBPJPY.p
|1K
|AUDNZD.p
|1.3K
|AUDCHF.p
|1.2K
|EURJPY.p
|952
|EURUSD.p
|1.1K
|NZDCHF.p
|1.1K
|EURCHF.p
|1K
|CADCHF.p
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +234.15 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +505.25 USD
Макс. убыток в серии: -95.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
15
100%
256
92%
96%
6.34
15.18
USD
USD
6%
1:500