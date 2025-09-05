- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
256
盈利交易:
236 (92.18%)
亏损交易:
20 (7.81%)
最好交易:
234.15 USD
最差交易:
-95.23 USD
毛利:
4 613.15 USD (43 945 pips)
毛利亏损:
-726.91 USD (7 600 pips)
最大连续赢利:
34 (505.25 USD)
最大连续盈利:
505.25 USD (34)
夏普比率:
0.54
交易活动:
95.77%
最大入金加载:
2.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
40.81
长期交易:
125 (48.83%)
短期交易:
131 (51.17%)
利润因子:
6.35
预期回报:
15.18 USD
平均利润:
19.55 USD
平均损失:
-36.35 USD
最大连续失误:
1 (-95.23 USD)
最大连续亏损:
-95.23 USD (1)
每月增长:
4.13%
年度预测:
50.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.23 USD (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (95.23 USD)
净值:
6.08% (1 409.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|14
|USDJPY.p
|13
|GBPCAD.p
|13
|CADJPY.p
|12
|NZDCAD.p
|11
|AUDCAD.p
|11
|USDCAD.p
|11
|GBPAUD.p
|11
|CHFJPY.p
|11
|USDCHF.p
|10
|GBPCHF.p
|10
|EURAUD.p
|10
|EURGBP.p
|10
|AUDJPY.p
|10
|AUDUSD.p
|10
|NZDJPY.p
|9
|NZDUSD.p
|9
|GBPUSD.p
|9
|GBPJPY.p
|9
|AUDNZD.p
|9
|AUDCHF.p
|8
|EURJPY.p
|8
|EURUSD.p
|7
|NZDCHF.p
|7
|EURCHF.p
|7
|CADCHF.p
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD.p
|178
|USDJPY.p
|139
|GBPCAD.p
|144
|CADJPY.p
|127
|NZDCAD.p
|168
|AUDCAD.p
|168
|USDCAD.p
|123
|GBPAUD.p
|112
|CHFJPY.p
|221
|USDCHF.p
|193
|GBPCHF.p
|167
|EURAUD.p
|117
|EURGBP.p
|307
|AUDJPY.p
|101
|AUDUSD.p
|166
|NZDJPY.p
|91
|NZDUSD.p
|144
|GBPUSD.p
|158
|GBPJPY.p
|103
|AUDNZD.p
|86
|AUDCHF.p
|151
|EURJPY.p
|88
|EURUSD.p
|110
|NZDCHF.p
|134
|EURCHF.p
|149
|CADCHF.p
|244
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD.p
|1.3K
|USDJPY.p
|1.6K
|GBPCAD.p
|2K
|CADJPY.p
|1.5K
|NZDCAD.p
|1.7K
|AUDCAD.p
|1.9K
|USDCAD.p
|1.6K
|GBPAUD.p
|1.7K
|CHFJPY.p
|3.3K
|USDCHF.p
|1.5K
|GBPCHF.p
|1.2K
|EURAUD.p
|1.1K
|EURGBP.p
|1.1K
|AUDJPY.p
|1.6K
|AUDUSD.p
|1.7K
|NZDJPY.p
|1.4K
|NZDUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|1.3K
|GBPJPY.p
|1K
|AUDNZD.p
|1.3K
|AUDCHF.p
|1.2K
|EURJPY.p
|952
|EURUSD.p
|1.1K
|NZDCHF.p
|1.1K
|EURCHF.p
|1K
|CADCHF.p
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +234.15 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +505.25 USD
最大连续亏损: -95.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
