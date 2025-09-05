SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / VT AutoAce 26ccy No1
Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
237 (92.21%)
Transacciones Irrentables:
20 (7.78%)
Mejor transacción:
234.15 USD
Peor transacción:
-95.23 USD
Beneficio Bruto:
4 622.65 USD (44 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-726.91 USD (7 600 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (505.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
505.25 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
95.77%
Carga máxima del depósito:
2.30%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
40.91
Transacciones Largas:
126 (49.03%)
Transacciones Cortas:
131 (50.97%)
Factor de Beneficio:
6.36
Beneficio Esperado:
15.16 USD
Beneficio medio:
19.50 USD
Pérdidas medias:
-36.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-95.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.23 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.34%
Pronóstico anual:
40.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.23 USD (0.41%)
Reducción relativa:
De balance:
0.42% (95.23 USD)
De fondos:
6.21% (1 438.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD.p 14
USDJPY.p 13
GBPCAD.p 13
CADJPY.p 12
NZDCAD.p 11
AUDCAD.p 11
USDCAD.p 11
GBPAUD.p 11
CHFJPY.p 11
USDCHF.p 10
GBPCHF.p 10
EURAUD.p 10
EURGBP.p 10
AUDJPY.p 10
AUDUSD.p 10
AUDNZD.p 10
NZDJPY.p 9
NZDUSD.p 9
GBPUSD.p 9
GBPJPY.p 9
AUDCHF.p 8
EURJPY.p 8
EURUSD.p 7
NZDCHF.p 7
EURCHF.p 7
CADCHF.p 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD.p 178
USDJPY.p 139
GBPCAD.p 144
CADJPY.p 127
NZDCAD.p 168
AUDCAD.p 168
USDCAD.p 123
GBPAUD.p 112
CHFJPY.p 221
USDCHF.p 193
GBPCHF.p 167
EURAUD.p 117
EURGBP.p 307
AUDJPY.p 101
AUDUSD.p 166
AUDNZD.p 95
NZDJPY.p 91
NZDUSD.p 144
GBPUSD.p 158
GBPJPY.p 103
AUDCHF.p 151
EURJPY.p 88
EURUSD.p 110
NZDCHF.p 134
EURCHF.p 149
CADCHF.p 244
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD.p 1.3K
USDJPY.p 1.6K
GBPCAD.p 2K
CADJPY.p 1.5K
NZDCAD.p 1.7K
AUDCAD.p 1.9K
USDCAD.p 1.6K
GBPAUD.p 1.7K
CHFJPY.p 3.3K
USDCHF.p 1.5K
GBPCHF.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
EURGBP.p 1.1K
AUDJPY.p 1.6K
AUDUSD.p 1.7K
AUDNZD.p 1.4K
NZDJPY.p 1.4K
NZDUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 1.3K
GBPJPY.p 1K
AUDCHF.p 1.2K
EURJPY.p 952
EURUSD.p 1.1K
NZDCHF.p 1.1K
EURCHF.p 1K
CADCHF.p 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +234.15 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +505.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.19 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VT AutoAce 26ccy No1
30 USD al mes
20%
0
0
USD
23K
USD
16
100%
257
92%
96%
6.35
15.16
USD
6%
1:500
