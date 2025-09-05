- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
237 (92.21%)
損失トレード:
20 (7.78%)
ベストトレード:
234.15 USD
最悪のトレード:
-95.23 USD
総利益:
4 622.65 USD (44 098 pips)
総損失:
-726.91 USD (7 600 pips)
最大連続の勝ち:
34 (505.25 USD)
最大連続利益:
505.25 USD (34)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
95.77%
最大入金額:
2.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
40.91
長いトレード:
126 (49.03%)
短いトレード:
131 (50.97%)
プロフィットファクター:
6.36
期待されたペイオフ:
15.16 USD
平均利益:
19.50 USD
平均損失:
-36.35 USD
最大連続の負け:
1 (-95.23 USD)
最大連続損失:
-95.23 USD (1)
月間成長:
3.34%
年間予想:
40.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.23 USD (0.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (95.23 USD)
エクイティによる:
6.21% (1 438.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|14
|USDJPY.p
|13
|GBPCAD.p
|13
|CADJPY.p
|12
|NZDCAD.p
|11
|AUDCAD.p
|11
|USDCAD.p
|11
|GBPAUD.p
|11
|CHFJPY.p
|11
|USDCHF.p
|10
|GBPCHF.p
|10
|EURAUD.p
|10
|EURGBP.p
|10
|AUDJPY.p
|10
|AUDUSD.p
|10
|AUDNZD.p
|10
|NZDJPY.p
|9
|NZDUSD.p
|9
|GBPUSD.p
|9
|GBPJPY.p
|9
|AUDCHF.p
|8
|EURJPY.p
|8
|EURUSD.p
|7
|NZDCHF.p
|7
|EURCHF.p
|7
|CADCHF.p
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD.p
|178
|USDJPY.p
|139
|GBPCAD.p
|144
|CADJPY.p
|127
|NZDCAD.p
|168
|AUDCAD.p
|168
|USDCAD.p
|123
|GBPAUD.p
|112
|CHFJPY.p
|221
|USDCHF.p
|193
|GBPCHF.p
|167
|EURAUD.p
|117
|EURGBP.p
|307
|AUDJPY.p
|101
|AUDUSD.p
|166
|AUDNZD.p
|95
|NZDJPY.p
|91
|NZDUSD.p
|144
|GBPUSD.p
|158
|GBPJPY.p
|103
|AUDCHF.p
|151
|EURJPY.p
|88
|EURUSD.p
|110
|NZDCHF.p
|134
|EURCHF.p
|149
|CADCHF.p
|244
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD.p
|1.3K
|USDJPY.p
|1.6K
|GBPCAD.p
|2K
|CADJPY.p
|1.5K
|NZDCAD.p
|1.7K
|AUDCAD.p
|1.9K
|USDCAD.p
|1.6K
|GBPAUD.p
|1.7K
|CHFJPY.p
|3.3K
|USDCHF.p
|1.5K
|GBPCHF.p
|1.2K
|EURAUD.p
|1.1K
|EURGBP.p
|1.1K
|AUDJPY.p
|1.6K
|AUDUSD.p
|1.7K
|AUDNZD.p
|1.4K
|NZDJPY.p
|1.4K
|NZDUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|1.3K
|GBPJPY.p
|1K
|AUDCHF.p
|1.2K
|EURJPY.p
|952
|EURUSD.p
|1.1K
|NZDCHF.p
|1.1K
|EURCHF.p
|1K
|CADCHF.p
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +234.15 USD
最悪のトレード: -95 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +505.25 USD
最大連続損失: -95.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
