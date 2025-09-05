- 자본
- 축소
트레이드:
277
이익 거래:
254 (91.69%)
손실 거래:
23 (8.30%)
최고의 거래:
234.15 USD
최악의 거래:
-95.23 USD
총 수익:
5 182.53 USD (47 762 pips)
총 손실:
-920.42 USD (9 886 pips)
연속 최대 이익:
39 (685.73 USD)
연속 최대 이익:
685.73 USD (39)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
95.77%
최대 입금량:
3.11%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
44.76
롱(주식매수):
133 (48.01%)
숏(주식차입매도):
144 (51.99%)
수익 요인:
5.63
기대수익:
15.39 USD
평균 이익:
20.40 USD
평균 손실:
-40.02 USD
연속 최대 손실:
1 (-95.23 USD)
연속 최대 손실:
-95.23 USD (1)
월별 성장률:
4.27%
연간 예측:
51.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.23 USD (0.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (95.23 USD)
자본금별:
6.29% (1 479.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|15
|GBPCAD.p
|14
|USDJPY.p
|13
|CADJPY.p
|13
|CHFJPY.p
|13
|USDCHF.p
|12
|NZDCAD.p
|12
|USDCAD.p
|12
|GBPCHF.p
|11
|AUDCAD.p
|11
|GBPAUD.p
|11
|AUDUSD.p
|11
|EURUSD.p
|10
|EURAUD.p
|10
|NZDJPY.p
|10
|EURGBP.p
|10
|AUDJPY.p
|10
|NZDUSD.p
|10
|GBPJPY.p
|10
|EURJPY.p
|10
|AUDNZD.p
|10
|GBPUSD.p
|9
|AUDCHF.p
|8
|EURCHF.p
|8
|NZDCHF.p
|7
|CADCHF.p
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD.p
|189
|GBPCAD.p
|152
|USDJPY.p
|139
|CADJPY.p
|134
|CHFJPY.p
|241
|USDCHF.p
|268
|NZDCAD.p
|179
|USDCAD.p
|134
|GBPCHF.p
|188
|AUDCAD.p
|168
|GBPAUD.p
|112
|AUDUSD.p
|181
|EURUSD.p
|243
|EURAUD.p
|117
|NZDJPY.p
|100
|EURGBP.p
|307
|AUDJPY.p
|101
|NZDUSD.p
|159
|GBPJPY.p
|112
|EURJPY.p
|88
|AUDNZD.p
|95
|GBPUSD.p
|158
|AUDCHF.p
|151
|EURCHF.p
|169
|NZDCHF.p
|134
|CADCHF.p
|244
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD.p
|1.5K
|GBPCAD.p
|2.1K
|USDJPY.p
|1.6K
|CADJPY.p
|1.6K
|CHFJPY.p
|3.7K
|USDCHF.p
|1.6K
|NZDCAD.p
|1.9K
|USDCAD.p
|1.7K
|GBPCHF.p
|1.3K
|AUDCAD.p
|1.9K
|GBPAUD.p
|1.7K
|AUDUSD.p
|1.8K
|EURUSD.p
|641
|EURAUD.p
|1.1K
|NZDJPY.p
|1.6K
|EURGBP.p
|1.1K
|AUDJPY.p
|1.6K
|NZDUSD.p
|1.2K
|GBPJPY.p
|1.2K
|EURJPY.p
|663
|AUDNZD.p
|1.4K
|GBPUSD.p
|1.3K
|AUDCHF.p
|1.2K
|EURCHF.p
|1.2K
|NZDCHF.p
|1.1K
|CADCHF.p
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +234.15 USD
최악의 거래: -95 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +685.73 USD
연속 최대 손실: -95.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
17
100%
277
91%
96%
5.63
15.39
USD
USD
6%
1:500