Chun Wa Lo

VT AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
277
이익 거래:
254 (91.69%)
손실 거래:
23 (8.30%)
최고의 거래:
234.15 USD
최악의 거래:
-95.23 USD
총 수익:
5 182.53 USD (47 762 pips)
총 손실:
-920.42 USD (9 886 pips)
연속 최대 이익:
39 (685.73 USD)
연속 최대 이익:
685.73 USD (39)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
95.77%
최대 입금량:
3.11%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
44.76
롱(주식매수):
133 (48.01%)
숏(주식차입매도):
144 (51.99%)
수익 요인:
5.63
기대수익:
15.39 USD
평균 이익:
20.40 USD
평균 손실:
-40.02 USD
연속 최대 손실:
1 (-95.23 USD)
연속 최대 손실:
-95.23 USD (1)
월별 성장률:
4.27%
연간 예측:
51.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.23 USD (0.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (95.23 USD)
자본금별:
6.29% (1 479.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD.p 15
GBPCAD.p 14
USDJPY.p 13
CADJPY.p 13
CHFJPY.p 13
USDCHF.p 12
NZDCAD.p 12
USDCAD.p 12
GBPCHF.p 11
AUDCAD.p 11
GBPAUD.p 11
AUDUSD.p 11
EURUSD.p 10
EURAUD.p 10
NZDJPY.p 10
EURGBP.p 10
AUDJPY.p 10
NZDUSD.p 10
GBPJPY.p 10
EURJPY.p 10
AUDNZD.p 10
GBPUSD.p 9
AUDCHF.p 8
EURCHF.p 8
NZDCHF.p 7
CADCHF.p 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD.p 189
GBPCAD.p 152
USDJPY.p 139
CADJPY.p 134
CHFJPY.p 241
USDCHF.p 268
NZDCAD.p 179
USDCAD.p 134
GBPCHF.p 188
AUDCAD.p 168
GBPAUD.p 112
AUDUSD.p 181
EURUSD.p 243
EURAUD.p 117
NZDJPY.p 100
EURGBP.p 307
AUDJPY.p 101
NZDUSD.p 159
GBPJPY.p 112
EURJPY.p 88
AUDNZD.p 95
GBPUSD.p 158
AUDCHF.p 151
EURCHF.p 169
NZDCHF.p 134
CADCHF.p 244
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD.p 1.5K
GBPCAD.p 2.1K
USDJPY.p 1.6K
CADJPY.p 1.6K
CHFJPY.p 3.7K
USDCHF.p 1.6K
NZDCAD.p 1.9K
USDCAD.p 1.7K
GBPCHF.p 1.3K
AUDCAD.p 1.9K
GBPAUD.p 1.7K
AUDUSD.p 1.8K
EURUSD.p 641
EURAUD.p 1.1K
NZDJPY.p 1.6K
EURGBP.p 1.1K
AUDJPY.p 1.6K
NZDUSD.p 1.2K
GBPJPY.p 1.2K
EURJPY.p 663
AUDNZD.p 1.4K
GBPUSD.p 1.3K
AUDCHF.p 1.2K
EURCHF.p 1.2K
NZDCHF.p 1.1K
CADCHF.p 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +234.15 USD
최악의 거래: -95 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +685.73 USD
연속 최대 손실: -95.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.11.19 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 02:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 02:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
VT AutoAce 26ccy No1
월별 30 USD
22%
0
0
USD
24K
USD
17
100%
277
91%
96%
5.63
15.39
USD
6%
1:500
