Ya Aro Hia

BangHia Ohalufx

Ya Aro Hia
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
72 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (31.43%)
En iyi işlem:
55.27 USD
En kötü işlem:
-44.90 USD
Brüt kâr:
695.45 USD (458 618 pips)
Brüt zarar:
-498.78 USD (218 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (134.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.67 USD (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
93.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
63 (60.00%)
Satış işlemleri:
42 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
9.66 USD
Ortalama zarar:
-15.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-113.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.16 USD (4)
Aylık büyüme:
34.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.01 USD
Maksimum:
130.41 USD (24.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.07% (130.41 USD)
Varlığa göre:
7.83% (30.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 90
BTCUSD 10
USDJPY 3
GBPUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 196
BTCUSD 20
USDJPY -5
GBPUSD -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 127K
BTCUSD 113K
USDJPY 56
GBPUSD -230
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.27 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +134.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
HTF trader with price action
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BangHia Ohalufx
Ayda 150 USD
64%
0
0
USD
515
USD
7
0%
105
68%
11%
1.39
1.87
USD
24%
1:200
Kopyala

