シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ohalufx Pro Trader
Ya Aro Hia

Ohalufx Pro Trader

Ya Aro Hia
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -57%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
434
利益トレード:
267 (61.52%)
損失トレード:
167 (38.48%)
ベストトレード:
219.99 USD
最悪のトレード:
-129.66 USD
総利益:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
総損失:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
最大連続の勝ち:
15 (134.67 USD)
最大連続利益:
475.79 USD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
11.84%
最大入金額:
129.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
266 (61.29%)
短いトレード:
168 (38.71%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
15.25 USD
平均損失:
-27.33 USD
最大連続の負け:
11 (-747.97 USD)
最大連続損失:
-747.97 USD (11)
月間成長:
-47.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
491.53 USD
最大の:
1 119.40 USD (120.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.99% (818.95 USD)
エクイティによる:
38.04% (161.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 415
BTCUSD 13
USDJPY 4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -518
BTCUSD 51
USDJPY -10
GBPUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 282K
BTCUSD 128K
USDJPY -95
GBPUSD -230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +219.99 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +134.67 USD
最大連続損失: -747.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.88 × 160
manual trader
レビューなし
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください