- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
434
利益トレード:
267 (61.52%)
損失トレード:
167 (38.48%)
ベストトレード:
219.99 USD
最悪のトレード:
-129.66 USD
総利益:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
総損失:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
最大連続の勝ち:
15 (134.67 USD)
最大連続利益:
475.79 USD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
11.84%
最大入金額:
129.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
266 (61.29%)
短いトレード:
168 (38.71%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
15.25 USD
平均損失:
-27.33 USD
最大連続の負け:
11 (-747.97 USD)
最大連続損失:
-747.97 USD (11)
月間成長:
-47.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
491.53 USD
最大の:
1 119.40 USD (120.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.99% (818.95 USD)
エクイティによる:
38.04% (161.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +219.99 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +134.67 USD
最大連続損失: -747.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.88 × 160
manual trader
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
500 USD/月
-57%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
20
0%
434
61%
12%
0.89
-1.13
USD
USD
78%
1:200