- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
267 (61.52%)
Убыточных трейдов:
167 (38.48%)
Лучший трейд:
219.99 USD
Худший трейд:
-129.66 USD
Общая прибыль:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Общий убыток:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (134.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
475.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
11.84%
Макс. загрузка депозита:
129.41%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
266 (61.29%)
Коротких трейдов:
168 (38.71%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.13 USD
Средняя прибыль:
15.25 USD
Средний убыток:
-27.33 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-747.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-747.97 USD (11)
Прирост в месяц:
-47.45%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491.53 USD
Максимальная:
1 119.40 USD (120.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.99% (818.95 USD)
По эквити:
38.04% (161.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +219.99 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +134.67 USD
Макс. убыток в серии: -747.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.49 × 160
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
manual trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-57%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
20
0%
434
61%
12%
0.89
-1.13
USD
USD
78%
1:200