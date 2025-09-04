СигналыРазделы
Ya Aro Hia

Ohalufx Pro Trader

Ya Aro Hia
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 -57%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
267 (61.52%)
Убыточных трейдов:
167 (38.48%)
Лучший трейд:
219.99 USD
Худший трейд:
-129.66 USD
Общая прибыль:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Общий убыток:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (134.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
475.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
11.84%
Макс. загрузка депозита:
129.41%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
266 (61.29%)
Коротких трейдов:
168 (38.71%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.13 USD
Средняя прибыль:
15.25 USD
Средний убыток:
-27.33 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-747.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-747.97 USD (11)
Прирост в месяц:
-47.45%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491.53 USD
Максимальная:
1 119.40 USD (120.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.99% (818.95 USD)
По эквити:
38.04% (161.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 415
BTCUSD 13
USDJPY 4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -518
BTCUSD 51
USDJPY -10
GBPUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 282K
BTCUSD 128K
USDJPY -95
GBPUSD -230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +219.99 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +134.67 USD
Макс. убыток в серии: -747.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.49 × 160
ICMarketsSC-MT5-2
70.00 × 1
manual trader
Нет отзывов
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
