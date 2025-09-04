SegnaliSezioni
Ya Aro Hia

BangHia Ohalufx

Ya Aro Hia
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 64%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
72 (68.57%)
Loss Trade:
33 (31.43%)
Best Trade:
55.27 USD
Worst Trade:
-44.90 USD
Profitto lordo:
695.45 USD (458 618 pips)
Perdita lorda:
-498.78 USD (218 391 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (134.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.67 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
10.85%
Massimo carico di deposito:
93.21%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
63 (60.00%)
Short Trade:
42 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
9.66 USD
Perdita media:
-15.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-113.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.16 USD (4)
Crescita mensile:
34.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.01 USD
Massimale:
130.41 USD (24.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.07% (130.41 USD)
Per equità:
7.83% (30.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
BTCUSD 10
USDJPY 3
GBPUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 196
BTCUSD 20
USDJPY -5
GBPUSD -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 127K
BTCUSD 113K
USDJPY 56
GBPUSD -230
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.27 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +134.67 USD
Massima perdita consecutiva: -113.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
HTF trader with price action
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.