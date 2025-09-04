- Crescita
Trade:
105
Profit Trade:
72 (68.57%)
Loss Trade:
33 (31.43%)
Best Trade:
55.27 USD
Worst Trade:
-44.90 USD
Profitto lordo:
695.45 USD (458 618 pips)
Perdita lorda:
-498.78 USD (218 391 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (134.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.67 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
10.85%
Massimo carico di deposito:
93.21%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
63 (60.00%)
Short Trade:
42 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
9.66 USD
Perdita media:
-15.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-113.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.16 USD (4)
Crescita mensile:
34.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.01 USD
Massimale:
130.41 USD (24.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.07% (130.41 USD)
Per equità:
7.83% (30.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|BTCUSD
|10
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|20
|USDJPY
|-5
|GBPUSD
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|127K
|BTCUSD
|113K
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|-230
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.27 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +134.67 USD
Massima perdita consecutiva: -113.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
HTF trader with price action
