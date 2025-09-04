- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
434
盈利交易:
267 (61.52%)
亏损交易:
167 (38.48%)
最好交易:
219.99 USD
最差交易:
-129.66 USD
毛利:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
毛利亏损:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
最大连续赢利:
15 (134.67 USD)
最大连续盈利:
475.79 USD (7)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
11.84%
最大入金加载:
129.41%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
67
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
-0.44
长期交易:
266 (61.29%)
短期交易:
168 (38.71%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.13 USD
平均利润:
15.25 USD
平均损失:
-27.33 USD
最大连续失误:
11 (-747.97 USD)
最大连续亏损:
-747.97 USD (11)
每月增长:
-47.45%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
491.53 USD
最大值:
1 119.40 USD (120.64%)
相对跌幅:
结余:
77.99% (818.95 USD)
净值:
38.04% (161.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
manual trader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
-57%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
20
0%
434
61%
12%
0.89
-1.13
USD
USD
78%
1:200