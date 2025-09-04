SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ohalufx Pro Trader
Ya Aro Hia

Ohalufx Pro Trader

Ya Aro Hia
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 -57%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
267 (61.52%)
Transacciones Irrentables:
167 (38.48%)
Mejor transacción:
219.99 USD
Peor transacción:
-129.66 USD
Beneficio Bruto:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (134.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
475.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
11.84%
Carga máxima del depósito:
129.41%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
-0.44
Transacciones Largas:
266 (61.29%)
Transacciones Cortas:
168 (38.71%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-1.13 USD
Beneficio medio:
15.25 USD
Pérdidas medias:
-27.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-747.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-747.97 USD (11)
Crecimiento al mes:
-47.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
491.53 USD
Máxima:
1 119.40 USD (120.64%)
Reducción relativa:
De balance:
77.99% (818.95 USD)
De fondos:
38.04% (161.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 415
BTCUSD 13
USDJPY 4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -518
BTCUSD 51
USDJPY -10
GBPUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 282K
BTCUSD 128K
USDJPY -95
GBPUSD -230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +219.99 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +134.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -747.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
manual trader
No hay comentarios
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ohalufx Pro Trader
500 USD al mes
-57%
0
0
USD
231
USD
20
0%
434
61%
12%
0.89
-1.13
USD
78%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.