Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
267 (61.52%)
Transacciones Irrentables:
167 (38.48%)
Mejor transacción:
219.99 USD
Peor transacción:
-129.66 USD
Beneficio Bruto:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (134.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
475.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
11.84%
Carga máxima del depósito:
129.41%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
-0.44
Transacciones Largas:
266 (61.29%)
Transacciones Cortas:
168 (38.71%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-1.13 USD
Beneficio medio:
15.25 USD
Pérdidas medias:
-27.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-747.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-747.97 USD (11)
Crecimiento al mes:
-47.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
491.53 USD
Máxima:
1 119.40 USD (120.64%)
Reducción relativa:
De balance:
77.99% (818.95 USD)
De fondos:
38.04% (161.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +219.99 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +134.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -747.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
