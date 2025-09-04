- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
267 (61.52%)
Negociações com perda:
167 (38.48%)
Melhor negociação:
219.99 USD
Pior negociação:
-129.66 USD
Lucro bruto:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Perda bruta:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (134.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
475.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
11.84%
Depósito máximo carregado:
129.41%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.44
Negociações longas:
266 (61.29%)
Negociações curtas:
168 (38.71%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
15.25 USD
Perda média:
-27.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-747.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-747.97 USD (11)
Crescimento mensal:
-47.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
491.53 USD
Máximo:
1 119.40 USD (120.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.99% (818.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.04% (161.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +219.99 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +134.67 USD
Máxima perda consecutiva: -747.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.29 × 160
manual trader
Sem comentários
