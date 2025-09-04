SinaisSeções
Ohalufx Pro Trader
Ya Aro Hia

Ohalufx Pro Trader

Ya Aro Hia
0 comentários
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -57%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
267 (61.52%)
Negociações com perda:
167 (38.48%)
Melhor negociação:
219.99 USD
Pior negociação:
-129.66 USD
Lucro bruto:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Perda bruta:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (134.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
475.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
11.84%
Depósito máximo carregado:
129.41%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.44
Negociações longas:
266 (61.29%)
Negociações curtas:
168 (38.71%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
15.25 USD
Perda média:
-27.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-747.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-747.97 USD (11)
Crescimento mensal:
-47.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
491.53 USD
Máximo:
1 119.40 USD (120.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.99% (818.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.04% (161.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 415
BTCUSD 13
USDJPY 4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -518
BTCUSD 51
USDJPY -10
GBPUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 282K
BTCUSD 128K
USDJPY -95
GBPUSD -230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +219.99 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +134.67 USD
Máxima perda consecutiva: -747.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.29 × 160
manual trader
Sem comentários
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
