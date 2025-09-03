SinyallerBölümler
Hoang Dung Bui

Low Risk High Return

Hoang Dung Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
27 (40.29%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (59.70%)
En iyi işlem:
28.44 USD
En kötü işlem:
-9.57 USD
Brüt kâr:
202.30 USD (2 023 073 pips)
Brüt zarar:
-160.86 USD (1 545 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (46.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
11.03%
Maks. mevduat yükü:
37.82%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
31 (46.27%)
Satış işlemleri:
36 (53.73%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
7.49 USD
Ortalama zarar:
-4.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-52.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.45 USD (13)
Aylık büyüme:
7.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.59 USD (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.07% (54.59 USD)
Varlığa göre:
19.74% (10.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 66
XAUUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 48
XAUUSDm -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 485K
XAUUSDm -7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.44 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +46.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trend following
İnceleme yok
2025.10.13 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.11 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.06 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 10:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.05 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 05:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 09:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
