- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
54 (37.76%)
Negociações com perda:
89 (62.24%)
Melhor negociação:
101.73 USD
Pior negociação:
-55.14 USD
Lucro bruto:
657.39 USD (4 086 998 pips)
Perda bruta:
-448.89 USD (3 005 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (46.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.73 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
15.87%
Depósito máximo carregado:
67.42%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
67 (46.85%)
Negociações curtas:
76 (53.15%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
12.17 USD
Perda média:
-5.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-52.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.33 USD (3)
Crescimento mensal:
27.83%
Previsão anual:
337.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
91.55 USD (31.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.07% (54.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.40% (166.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|135
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|218
|EURUSDm
|-8
|XAUUSDm
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|1.1M
|EURUSDm
|-211
|XAUUSDm
|-1.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +101.73 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +46.32 USD
Máxima perda consecutiva: -52.45 USD
