Hoang Dung Bui

Acc1

Hoang Dung Bui
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 151%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
54 (37.76%)
Negociações com perda:
89 (62.24%)
Melhor negociação:
101.73 USD
Pior negociação:
-55.14 USD
Lucro bruto:
657.39 USD (4 086 998 pips)
Perda bruta:
-448.89 USD (3 005 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (46.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.73 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
15.87%
Depósito máximo carregado:
67.42%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
67 (46.85%)
Negociações curtas:
76 (53.15%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
12.17 USD
Perda média:
-5.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-52.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.33 USD (3)
Crescimento mensal:
27.83%
Previsão anual:
337.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
91.55 USD (31.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.07% (54.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.40% (166.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 135
EURUSDm 6
XAUUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 218
EURUSDm -8
XAUUSDm -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 1.1M
EURUSDm -211
XAUUSDm -1.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +101.73 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +46.32 USD
Máxima perda consecutiva: -52.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.5% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.09% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
A large drawdown may occur on the account again
