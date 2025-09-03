- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
140
盈利交易:
53 (37.85%)
亏损交易:
87 (62.14%)
最好交易:
101.73 USD
最差交易:
-55.14 USD
毛利:
651.76 USD (4 081 368 pips)
毛利亏损:
-443.44 USD (2 978 101 pips)
最大连续赢利:
5 (46.32 USD)
最大连续盈利:
101.73 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
15.77%
最大入金加载:
67.42%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.28
长期交易:
66 (47.14%)
短期交易:
74 (52.86%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
12.30 USD
平均损失:
-5.10 USD
最大连续失误:
13 (-52.45 USD)
最大连续亏损:
-63.33 USD (3)
每月增长:
34.40%
年度预测:
417.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
91.55 USD (31.75%)
相对跌幅:
结余:
60.07% (54.59 USD)
净值:
68.40% (166.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|133
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|223
|EURUSDm
|-8
|XAUUSDm
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|1.1M
|EURUSDm
|-211
|XAUUSDm
|-7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
