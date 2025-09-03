- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
54 (37.76%)
損失トレード:
89 (62.24%)
ベストトレード:
101.73 USD
最悪のトレード:
-55.14 USD
総利益:
657.39 USD (4 086 998 pips)
総損失:
-448.89 USD (3 005 353 pips)
最大連続の勝ち:
5 (46.32 USD)
最大連続利益:
101.73 USD (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
15.87%
最大入金額:
67.42%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
67 (46.85%)
短いトレード:
76 (53.15%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
12.17 USD
平均損失:
-5.04 USD
最大連続の負け:
13 (-52.45 USD)
最大連続損失:
-63.33 USD (3)
月間成長:
27.83%
年間予想:
337.68%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
91.55 USD (31.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.07% (54.59 USD)
エクイティによる:
68.40% (166.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|135
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|218
|EURUSDm
|-8
|XAUUSDm
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|1.1M
|EURUSDm
|-211
|XAUUSDm
|-1.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.73 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +46.32 USD
最大連続損失: -52.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
