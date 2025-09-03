СигналыРазделы
Acc1

Hoang Dung Bui
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 160%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
53 (38.40%)
Убыточных трейдов:
85 (61.59%)
Лучший трейд:
101.73 USD
Худший трейд:
-55.14 USD
Общая прибыль:
651.76 USD (4 081 368 pips)
Общий убыток:
-434.32 USD (2 941 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (46.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.73 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
15.77%
Макс. загрузка депозита:
67.42%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
66 (47.83%)
Коротких трейдов:
72 (52.17%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
12.30 USD
Средний убыток:
-5.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-52.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.33 USD (3)
Прирост в месяц:
39.45%
Годовой прогноз:
478.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
91.55 USD (31.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.07% (54.59 USD)
По эквити:
68.40% (166.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 131
EURUSDm 6
XAUUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 232
EURUSDm -8
XAUUSDm -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 1.1M
EURUSDm -211
XAUUSDm -7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.73 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.32 USD
Макс. убыток в серии: -52.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.5% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.09% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
A large drawdown may occur on the account again
