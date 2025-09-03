- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
53 (38.40%)
Убыточных трейдов:
85 (61.59%)
Лучший трейд:
101.73 USD
Худший трейд:
-55.14 USD
Общая прибыль:
651.76 USD (4 081 368 pips)
Общий убыток:
-434.32 USD (2 941 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (46.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.73 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
15.77%
Макс. загрузка депозита:
67.42%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
66 (47.83%)
Коротких трейдов:
72 (52.17%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
12.30 USD
Средний убыток:
-5.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-52.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.33 USD (3)
Прирост в месяц:
39.45%
Годовой прогноз:
478.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
91.55 USD (31.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.07% (54.59 USD)
По эквити:
68.40% (166.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|131
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|232
|EURUSDm
|-8
|XAUUSDm
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|1.1M
|EURUSDm
|-211
|XAUUSDm
|-7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +101.73 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.32 USD
Макс. убыток в серии: -52.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
