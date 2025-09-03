SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Acc1
Hoang Dung Bui

Acc1

Hoang Dung Bui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
Exness-MT5Real7
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
54 (37.50%)
Verlusttrades:
90 (62.50%)
Bester Trade:
101.73 USD
Schlechtester Trade:
-55.14 USD
Bruttoprofit:
657.39 USD (4 086 998 pips)
Bruttoverlust:
-448.91 USD (3 005 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (46.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.73 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
23.24%
Max deposit load:
67.42%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
68 (47.22%)
Short-Positionen:
76 (52.78%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-52.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.33 USD (3)
Wachstum pro Monat :
27.82%
Jahresprognose:
337.53%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
91.55 USD (31.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.07% (54.59 USD)
Kapital:
68.40% (166.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDm 136
EURUSDm 6
XAUUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDm 218
EURUSDm -8
XAUUSDm -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDm 1.1M
EURUSDm -211
XAUUSDm -1.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +101.73 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -52.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.5% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.09% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Acc1
30 USD pro Monat
150%
0
0
USD
203
USD
22
0%
144
37%
23%
1.46
1.45
USD
68%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.