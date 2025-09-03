SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Acc1
Hoang Dung Bui

Acc1

Hoang Dung Bui
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 156%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
54 (38.29%)
Transacciones Irrentables:
87 (61.70%)
Mejor transacción:
101.73 USD
Peor transacción:
-55.14 USD
Beneficio Bruto:
657.39 USD (4 086 998 pips)
Pérdidas Brutas:
-443.44 USD (2 978 101 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (46.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.73 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
14.45%
Carga máxima del depósito:
67.42%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
67 (47.52%)
Transacciones Cortas:
74 (52.48%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
12.17 USD
Pérdidas medias:
-5.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-52.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.33 USD (3)
Crecimiento al mes:
37.52%
Pronóstico anual:
455.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
91.55 USD (31.75%)
Reducción relativa:
De balance:
60.07% (54.59 USD)
De fondos:
68.40% (166.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 133
EURUSDm 6
XAUUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 223
EURUSDm -8
XAUUSDm -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 1.1M
EURUSDm -211
XAUUSDm -1.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.73 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +46.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -52.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.5% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.09% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
A large drawdown may occur on the account again
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.