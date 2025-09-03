SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Low Risk High Return
Hoang Dung Bui

Low Risk High Return

Hoang Dung Bui
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 44%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
27 (40.29%)
Loss Trade:
40 (59.70%)
Best Trade:
28.44 USD
Worst Trade:
-9.57 USD
Profitto lordo:
202.30 USD (2 023 073 pips)
Perdita lorda:
-160.86 USD (1 545 266 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (46.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
11.03%
Massimo carico di deposito:
37.82%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
31 (46.27%)
Short Trade:
36 (53.73%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-4.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-52.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.45 USD (13)
Crescita mensile:
7.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.59 USD (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.07% (54.59 USD)
Per equità:
19.74% (10.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 66
XAUUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 48
XAUUSDm -7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 485K
XAUUSDm -7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +46.32 USD
Massima perdita consecutiva: -52.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trend following
Non ci sono recensioni
2025.10.13 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.11 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.06 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 10:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.05 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 05:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 09:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
