Ho Tuan Thang

AI Gold Sniper Default

Ho Tuan Thang
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 406%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
43 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
142.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4 056.10 USD (87 551 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
43 (4 056.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 056.10 USD (43)
Sharpe oranı:
1.62
Alım-satım etkinliği:
7.40%
Maks. mevduat yükü:
3.21%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
23 (53.49%)
Satış işlemleri:
20 (46.51%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
94.33 USD
Ortalama kâr:
94.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.69% (436.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 88K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 056.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Gold Sniper Default
Ayda 999 USD
406%
0
0
USD
5.1K
USD
23
100%
43
100%
7%
n/a
94.33
USD
9%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.