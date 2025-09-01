SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI Gold Sniper Default
Ho Tuan Thang

AI Gold Sniper Default

Ho Tuan Thang
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 406%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
43 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
142.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4 056.10 USD (87 551 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
43 (4 056.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 056.10 USD (43)
Indice di Sharpe:
1.62
Attività di trading:
7.40%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
94.33 USD
Profitto medio:
94.33 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.69% (436.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 88K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4 056.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Gold Sniper Default
999USD al mese
406%
0
0
USD
5.1K
USD
23
100%
43
100%
7%
n/a
94.33
USD
9%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.