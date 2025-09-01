SinyallerBölümler
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (24.02%)
En iyi işlem:
78.18 USD
En kötü işlem:
-62.85 USD
Brüt kâr:
1 749.83 USD (568 025 pips)
Brüt zarar:
-798.31 USD (426 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (316.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.31 USD (20)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
23.12%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
127 (62.25%)
Satış işlemleri:
77 (37.75%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
4.66 USD
Ortalama kâr:
11.29 USD
Ortalama zarar:
-16.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-146.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.88 USD (5)
Aylık büyüme:
329.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
177.65 USD (10.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.67% (177.65 USD)
Varlığa göre:
27.20% (158.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 34
GBPJPY 15
US2000 12
EURUSD 7
NZDUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 720
BTCUSD 28
GBPJPY -2
US2000 151
EURUSD 40
NZDUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 125K
GBPJPY 57
US2000 1.5K
EURUSD 751
NZDUSD 155
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.18 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +316.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
İnceleme yok
2025.10.01 04:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LIZU
Ayda 99 USD
-7%
0
0
USD
451
USD
5
0%
204
75%
62%
2.19
4.66
USD
29%
1:500
