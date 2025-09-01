- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (24.02%)
En iyi işlem:
78.18 USD
En kötü işlem:
-62.85 USD
Brüt kâr:
1 749.83 USD (568 025 pips)
Brüt zarar:
-798.31 USD (426 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (316.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.31 USD (20)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
23.12%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
127 (62.25%)
Satış işlemleri:
77 (37.75%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
4.66 USD
Ortalama kâr:
11.29 USD
Ortalama zarar:
-16.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-146.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.88 USD (5)
Aylık büyüme:
329.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
177.65 USD (10.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.67% (177.65 USD)
Varlığa göre:
27.20% (158.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|34
|GBPJPY
|15
|US2000
|12
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|720
|BTCUSD
|28
|GBPJPY
|-2
|US2000
|151
|EURUSD
|40
|NZDUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|125K
|GBPJPY
|57
|US2000
|1.5K
|EURUSD
|751
|NZDUSD
|155
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.18 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +316.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
İnceleme yok
