- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
562 (73.27%)
損失トレード:
205 (26.73%)
ベストトレード:
106.50 USD
最悪のトレード:
-134.82 USD
総利益:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
総損失:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
最大連続の勝ち:
21 (193.47 USD)
最大連続利益:
316.31 USD (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
41.60%
最大入金額:
134.58%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
426 (55.54%)
短いトレード:
341 (44.46%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
2.31 USD
平均利益:
10.56 USD
平均損失:
-20.31 USD
最大連続の負け:
5 (-146.88 USD)
最大連続損失:
-254.39 USD (4)
月間成長:
-71.69%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
564.91 USD (20.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.13% (564.91 USD)
エクイティによる:
77.75% (66.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|67
|US2000
|23
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|5
|XAGUSD
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-94
|US2000
|158
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-1
|NZDUSD
|13
|XAGUSD
|72
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-470K
|US2000
|-2K
|EURUSD
|932
|GBPJPY
|-308
|GBPUSD
|-209
|NZDUSD
|155
|XAGUSD
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +106.50 USD
最悪のトレード: -135 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +193.47 USD
最大連続損失: -146.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
レビューなし
