シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
レビュー0件
17週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
562 (73.27%)
損失トレード:
205 (26.73%)
ベストトレード:
106.50 USD
最悪のトレード:
-134.82 USD
総利益:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
総損失:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
最大連続の勝ち:
21 (193.47 USD)
最大連続利益:
316.31 USD (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
41.60%
最大入金額:
134.58%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
426 (55.54%)
短いトレード:
341 (44.46%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
2.31 USD
平均利益:
10.56 USD
平均損失:
-20.31 USD
最大連続の負け:
5 (-146.88 USD)
最大連続損失:
-254.39 USD (4)
月間成長:
-71.69%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
564.91 USD (20.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.13% (564.91 USD)
エクイティによる:
77.75% (66.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +106.50 USD
最悪のトレード: -135 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +193.47 USD
最大連続損失: -146.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
レビューなし
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LIZU
50 USD/月
-39%
0
0
USD
128
USD
17
0%
767
73%
42%
1.42
2.31
USD
91%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください