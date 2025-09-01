СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -58%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
739
Прибыльных трейдов:
543 (73.47%)
Убыточных трейдов:
196 (26.52%)
Лучший трейд:
106.50 USD
Худший трейд:
-134.82 USD
Общая прибыль:
5 768.87 USD (1 273 050 pips)
Общий убыток:
-4 038.72 USD (1 683 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (193.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.31 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
41.60%
Макс. загрузка депозита:
134.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
402 (54.40%)
Коротких трейдов:
337 (45.60%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
10.62 USD
Средний убыток:
-20.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-146.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.39 USD (4)
Прирост в месяц:
-80.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
544.35 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.78% (544.35 USD)
По эквити:
77.75% (66.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 591
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.50 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +193.47 USD
Макс. убыток в серии: -146.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 23:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LIZU
50 USD в месяц
-58%
0
0
USD
89
USD
17
0%
739
73%
42%
1.42
2.34
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.