Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
739
Прибыльных трейдов:
543 (73.47%)
Убыточных трейдов:
196 (26.52%)
Лучший трейд:
106.50 USD
Худший трейд:
-134.82 USD
Общая прибыль:
5 768.87 USD (1 273 050 pips)
Общий убыток:
-4 038.72 USD (1 683 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (193.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.31 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
41.60%
Макс. загрузка депозита:
134.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
402 (54.40%)
Коротких трейдов:
337 (45.60%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
10.62 USD
Средний убыток:
-20.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-146.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.39 USD (4)
Прирост в месяц:
-80.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
544.35 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.78% (544.35 USD)
По эквити:
77.75% (66.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|591
|BTCUSD
|67
|US2000
|23
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|5
|XAGUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-94
|US2000
|158
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-1
|NZDUSD
|13
|XAGUSD
|72
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-470K
|US2000
|-2K
|EURUSD
|932
|GBPJPY
|-308
|GBPUSD
|-209
|NZDUSD
|155
|XAGUSD
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +106.50 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +193.47 USD
Макс. убыток в серии: -146.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
Нет отзывов
