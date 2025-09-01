SignaleKategorien
LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
767
Gewinntrades:
562 (73.27%)
Verlusttrades:
205 (26.73%)
Bester Trade:
106.50 USD
Schlechtester Trade:
-134.82 USD
Bruttoprofit:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
Bruttoverlust:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (193.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
316.31 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
41.60%
Max deposit load:
134.58%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.13
Long-Positionen:
426 (55.54%)
Short-Positionen:
341 (44.46%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
2.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-146.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.39 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-71.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
564.91 USD (20.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.13% (564.91 USD)
Kapital:
77.75% (66.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +106.50 USD
Schlechtester Trade: -135 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +193.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LIZU
50 USD pro Monat
-39%
0
0
USD
128
USD
17
0%
767
73%
42%
1.42
2.31
USD
91%
1:500
